BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG: Học Bác mỗi ngày

Dù ở cương vị lãnh đạo cao nhất, Người vẫn sống một cuộc đời thanh bạch, từ bộ quần áo kaki sờn cũ đến đôi dép lốp đơn sơ. Mỗi người có thể học theo sự giản dị của Bác bằng cách sống tiết kiệm, không chạy theo vật chất xa hoa. Thay vì chi tiêu vào những món đồ không cần thiết, chúng ta có thể tiết kiệm để giúp đỡ người khó khăn hơn mình.

Bác Hồ là tấm gương về tinh thần tự học. Dù bận rộn với công việc cách mạng, Người vẫn dành thời gian học ngoại ngữ, đọc sách, tìm hiểu văn hóa, chính trị của nhiều quốc gia... Người nói: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại". Trong cuộc sống hiện đại, việc học tập không ngừng là cách để mỗi người phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Mỗi người có thể đặt mục tiêu học một điều mới mỗi tuần.

TP HCM khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: LÊ VĨNH

Bác Hồ luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Người không chỉ yêu thương đồng bào Việt Nam mà còn dành tình cảm cho những dân tộc bị áp bức trên thế giới. Tinh thần đoàn kết thể hiện qua việc Bác luôn kêu gọi mọi người đoàn kết và vượt qua các khác biệt. Chúng ta học Bác bằng cách tham gia các hoạt động cộng đồng, như tình nguyện tại các trại trẻ mồ côi, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia dọn dẹp vệ sinh hoặc đơn giản là giúp đỡ người hàng xóm; có thể cùng bạn bè, người thân quyên góp sách vở cho học sinh nghèo, quét dọn ở khu vực sống quanh nhà...

Bác Hồ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, không chỉ với bản thân mà còn với công việc và cộng đồng. Người luôn làm việc đúng giờ, giữ lời hứa và hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Ý thức kỷ luật của Bác là bài học lớn. Chúng ta có thể áp dụng tinh thần này bằng cách rèn luyện tính đúng giờ trong công việc và cuộc sống. Mỗi người có thể lập một thời gian biểu hằng ngày, ghi rõ các nhiệm vụ cần hoàn thành và cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt. Lỡ thất hứa với ai đó, hãy xin lỗi và rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn.

Dù đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc đời hoạt động cách mạng nhưng Bác Hồ luôn giữ được tinh thần lạc quan và nỗ lực vượt khó. Những vần thơ của Người, như trong "Nhật ký trong tù", cho thấy sự kiên cường và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Học Bác, chúng ta có thể rèn luyện sự lạc quan bằng cách nhìn nhận khó khăn như một cơ hội để trưởng thành. Nếu thất bại trong một việc cụ thể, ta cần phân tích nguyên nhân và lập kế hoạch cải thiện. Gặp khó khăn trong công việc, hãy tìm cách học hỏi từ đồng nghiệp hoặc tìm kiếm giải pháp sáng tạo.