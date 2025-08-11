BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG: Học Bác mỗi ngày

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lý tưởng sống

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG: Học Bác mỗi ngày

Nguyễn Minh Hải

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại di sản về tư tưởng cách mạng mà còn là tấm gương sáng về lối sống giản dị, đức tính khiêm tốn và tinh thần cống hiến.

Dù ở cương vị lãnh đạo cao nhất, Người vẫn sống một cuộc đời thanh bạch, từ bộ quần áo kaki sờn cũ đến đôi dép lốp đơn sơ. Mỗi người có thể học theo sự giản dị của Bác bằng cách sống tiết kiệm, không chạy theo vật chất xa hoa. Thay vì chi tiêu vào những món đồ không cần thiết, chúng ta có thể tiết kiệm để giúp đỡ người khó khăn hơn mình.

Bác Hồ là tấm gương về tinh thần tự học. Dù bận rộn với công việc cách mạng, Người vẫn dành thời gian học ngoại ngữ, đọc sách, tìm hiểu văn hóa, chính trị của nhiều quốc gia... Người nói: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại". Trong cuộc sống hiện đại, việc học tập không ngừng là cách để mỗi người phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Mỗi người có thể đặt mục tiêu học một điều mới mỗi tuần.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG: Học Bác mỗi ngày - Ảnh 1.

TP HCM khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: LÊ VĨNH

Bác Hồ luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Người không chỉ yêu thương đồng bào Việt Nam mà còn dành tình cảm cho những dân tộc bị áp bức trên thế giới. Tinh thần đoàn kết thể hiện qua việc Bác luôn kêu gọi mọi người đoàn kết và vượt qua các khác biệt. Chúng ta học Bác bằng cách tham gia các hoạt động cộng đồng, như tình nguyện tại các trại trẻ mồ côi, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia dọn dẹp vệ sinh hoặc đơn giản là giúp đỡ người hàng xóm; có thể cùng bạn bè, người thân quyên góp sách vở cho học sinh nghèo, quét dọn ở khu vực sống quanh nhà...

Bác Hồ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, không chỉ với bản thân mà còn với công việc và cộng đồng. Người luôn làm việc đúng giờ, giữ lời hứa và hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Ý thức kỷ luật của Bác là bài học lớn. Chúng ta có thể áp dụng tinh thần này bằng cách rèn luyện tính đúng giờ trong công việc và cuộc sống. Mỗi người có thể lập một thời gian biểu hằng ngày, ghi rõ các nhiệm vụ cần hoàn thành và cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt. Lỡ thất hứa với ai đó, hãy xin lỗi và rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn.

Dù đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc đời hoạt động cách mạng nhưng Bác Hồ luôn giữ được tinh thần lạc quan và nỗ lực vượt khó. Những vần thơ của Người, như trong "Nhật ký trong tù", cho thấy sự kiên cường và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Học Bác, chúng ta có thể rèn luyện sự lạc quan bằng cách nhìn nhận khó khăn như một cơ hội để trưởng thành. Nếu thất bại trong một việc cụ thể, ta cần phân tích nguyên nhân và lập kế hoạch cải thiện. Gặp khó khăn trong công việc, hãy tìm cách học hỏi từ đồng nghiệp hoặc tìm kiếm giải pháp sáng tạo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo