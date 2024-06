Bảo vệ nông trường cao su bị 2 kẻ lạ mặt tấn công

Ngày 25-6, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ một bảo vệ nông trường cao su bị 2 đối tượng xông vào chốt trực dùng hung khí tấn công.

Trước đó, chiều tối 23-6, ông Lê Bá Định, nhân viên bảo vệ của nông trường Nghĩa Trung (thuộc Công ty CP cao su Sông Bé) đang trực tại chốt tiểu khu 307 thì bị 2 người đàn ông bất ngờ xông vào chốt dùng dao rựa và hung khí tấn công.





Rất may, ông Định phát hiện kịp thời nên bỏ chạy. Sau khi chạy thoát, ông Định đã gọi điện trình báo công an. Tuy nhiên, khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì 2 đối tượng đã tẩu thoát.