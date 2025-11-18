Bảo vệ quyền con người trong thời đại số

"Định hướng nghiên cứu, giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam".

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM; PGS-TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - đồng chủ trì hội thảo.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, trong những năm qua, TP HCM đã đạt nhiều thành tựu về mọi mặt, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. "Từ hội thảo khoa học này, TP HCM sẽ tiếp thu được nhiều nội dung sâu sắc về quyền con người và những giải pháp về giáo dục quyền con người, để thành phố trở thành nơi đáng sống" - ông Trần Lưu Quang khẳng định.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Định hướng nghiên cứu, giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam”

PGS-TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh quyền con người đang ngày càng trở thành thước đo, chuẩn mực của văn hóa, văn minh; là tiêu chuẩn của sự thịnh vượng và phát triển bền vững ở mỗi quốc gia. Những thách thức toàn cầu phi truyền thống như xung đột vũ trang, chiến tranh công nghệ cao, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu, các dòng người di cư tự do, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo... đang định hình lại khái niệm và phạm vi của quyền con người.

Khẳng định việc bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là nhiệm vụ nhất quán, xuyên suốt, là sứ mệnh cao cả của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, PGS-TS Nguyễn Xuân Thắng lưu ý trong giai đoạn tới, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cần đẩy nhanh việc cụ thể hóa các quyền đã được Hiến pháp 2013 ghi nhận thành các cơ chế pháp lý hiệu lực, hiệu quả, dễ tiếp cận, dễ thực thi... "Chúng ta phải quyết tâm thực hiện quan điểm chỉ đạo "xóa bỏ triệt để tư duy không quản được thì cấm, không biết mà vẫn quản"; chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị, phục vụ, kiến tạo phát triển; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế" - PGS-TS Nguyễn Xuân Thắng gợi ý.

PGS-TS Lê Minh Thông - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội - cho rằng cần phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật ở mọi lĩnh vực. Trong đó, lấy quyền con người là nguyên tắc xuyên suốt, làm nội dung tham chiếu trong bất kỳ đạo luật nào. Ngoài ra, phải lấp khoảng trống pháp lý về quyền con người trong quá trình chuyển đổi số; khẩn trương, nhanh chóng ban hành luật mới liên quan đến quyền con người trên không gian mạng.