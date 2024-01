Bảo vệ tổ chức, doanh nghiệp an toàn trong quá trình số hóa

KUMA là bảng điều khiển hợp nhất để theo dõi và phân tích các sự cố bảo mật thông tin. Nhờ tích hợp với nền tảng Kaspersky CyberTrace có thể xử lý các báo cáo từ Trung tâm Điều phối Sự cố Máy tính quốc gia, nhà nghiên cứu có thể trích xuất các chỉ báo xâm phạm và sử dụng chúng để phát hiện các sự kiện trong thành phần trung tâm của các hệ thống bảo mật thông tin (SIEM). KUMA mở rộng khả năng của các nhà phân tích, cho phép các DN và tổ chức tối ưu hóa ngân sách cho an ninh mạng, cung cấp khả năng bảo vệ ở mức tối ưu.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc mảng DN - Kaspersky Việt Nam, cho biết: "Các tác nhân đe dọa ngày càng sử dụng những chiến thuật đa dạng để thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích tinh vi. Do đó, điều cần thiết là sử dụng một hệ thống có thể giám sát hoạt động mạng, như thông tin bảo mật và quản lý sự kiện. KUMA phiên bản nâng cấp có thể giúp các chuyên gia công nghệ xử lý sự cố an ninh mạng phức tạp với khả năng phát hiện và ứng phó mở rộng chưa từng có, nhằm nâng cao sự an toàn cho không gian mạng".