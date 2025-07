Bão Wipha: Người dân "đội mưa" đi mua thực phẩm, sức mua có siêu thị tăng tới 200%

Sức mua tại nhiều siêu thị ở phía Bắc đang tăng mạnh do ảnh hưởng của bão số 3. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc siêu thị WinMart Thăng Long, cho biết ngay khi có thông tin về bão số 3, sức mua tại nhiều điểm bán của hệ thống này đã tăng đột biến, có siêu thị lên tới 200% so với thông thường. Người tiêu dùng tích trữ hàng hóa do lo ngại sức ảnh hưởng bởi bão số 3.

Lo bão Wipha, người dân đi mua thực phẩm tích trữ

Để ứng phó bão số 3, hệ thống này đã triển khai dự trữ hàng hóa, thực phẩm thiết yếu, thực phẩm khô… Lượng dự trữ, mua rau, thịt tăng lên hơn 50% so với ngày thường.

"Đối với các cửa hàng nằm trong khu vực tâm bão hoặc trong khu vực ngập lụt, chúng tôi kích hoạt kịch bản vận hành linh hoạt, chủ động phối hợp cùng các nhà cung cấp để điều phối nguồn hàng. Trong bất kỳ tình huống nào, chúng tôi cố gắng vận chuyển và đảm bảo hàng không đứt gãy, sẵn sàng phân phối đến các siêu thị cửa hàng" - ông Mạnh cho biết.

Lượng hàng bán ra ở các siêu thị tăng mạnh, đặc biệt với mặt hàng thực phẩm

Theo ông Đàm Mạnh Tuấn - Giám đốc Vận hành khu vực phía Bắc (AEON Việt Nam), các Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON khu vực phía Bắc trong 2 ngày cuối tuần 19 và 20-7 ghi nhận sức mua của khách hàng tăng mạnh so với ngày thường. Đặc biệt đối với AEON Hải Phòng, với vị trí gần biển chịu ảnh hưởng nhiều từ bão Wipha, sức mua tăng khoảng 30% so với ngày thường. Khách hàng tập trung mua chủ yếu các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như rau củ quả, cá thịt, mì tôm, gạo…

Hệ thống siêu thị khu vực phía Bắc đã nâng lượng hàng dự trữ lên gấp 2-3 lần ngày thường, trong đó tập trung vào những sản phẩm thiết yếu phục vụ hàng ngày như: Gạo, mỳ tôm các loại, rau, củ, quả, các mặt hàng đồ tươi sống như thịt, cá...

Bên cạnh đó, AEON cũng tập trung vào một số mặt hàng cần sử dụng trong những tình huống bị mất điện, mất nước như: Đèn pin, áo mưa, đồ đựng thực phẩm sử dụng một lần. Những sản phẩm này được trưng bày ở những vị trí thuận tiện dễ nhìn, dễ lấy để khách hàng dễ dàng tìm thấy. Đồng thời, hệ thống đã tăng sản lượng lưu trữ tại các trung tâm phân phối (kho trung chuyển) để khi có nhu cầu có thể kịp thời đáp ứng, cung cấp cho các siêu thị.

Sức mua tăng do bão Wipha, xử lý nghiêm hành vi găm hàng và thổi giá

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương có văn bản khẩn số 1819 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 3 Wipha.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thường xuyên bám sát diễn biến và tình hình thị trường tại cơ sở. Cùng với đó, cần tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra và kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trước, trong và sau mùa mưa bão.

Đặc biệt, trong trường hợp xảy ra thiên tai, các địa phương cần chủ động xử lý các hành vi lợi dụng tình hình để đầu cơ, găm hàng, hoặc tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với nhóm hàng lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng.

Song song với đó, công tác cung ứng hàng hóa cũng cần được chú trọng. Các Sở Công Thương được đề nghị khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.