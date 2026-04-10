Barcelona có nguy cơ trắng tay tại Champions League

Đội bóng của HLV Hansi Flick buộc phải tạo nên cuộc lội ngược dòng gần như không tưởng ở trận lượt về nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu. Barcelona khởi đầu đầy hứng khởi và nhanh chóng áp đặt thế trận nhờ lối chơi pressing tầm cao. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở giữa hiệp 1 khi trung vệ trẻ Pau Cubarsi bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Giuliano Simeone. Quyết định từ VAR khiến đội chủ sân Camp Nou mất người đồng thời nhận luôn bàn thua từ pha đá phạt đẳng cấp ngay sau đó của Julian Alvarez phía Atletico.

Tận dụng lợi thế hơn người, Atletico Madrid dần lấy lại thế trận, bất chấp Barcelona tiếp tục chơi lấn lướt trong hiệp 2. Các học trò của HLV Hansi Flick liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Marcus Rashford thi đấu năng nổ nhưng thiếu chính xác ở những pha dứt điểm quyết định, đặc biệt là ở các tình huống đối mặt thủ môn Juan Musso.

Trong khi đó, tài năng trẻ Lamine Yamal là điểm sáng hiếm hoi với những pha đi bóng đột phá, song vẫn thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Việc phung phí cơ hội khiến Barcelona phải trả giá khi Alexander Sørloth ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách, dù Atletico Madrid không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý ở nửa cuối trận đấu. Kết quả này khiến đại diện xứ Catalan đối mặt nguy cơ kéo dài cơn khát danh hiệu Champions League thêm một mùa nữa dù cơ hội giành "cú ăn ba" mùa này chưa phải đã khép lại.

Ở trận lượt về trên sân Metropolitano, Barcelona cần ghi ít nhất 2 bàn để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Hy vọng vẫn còn song nếu không cải thiện khả năng dứt điểm cũng như củng cố lại hàng phòng ngự, Barcelona nhiều khả năng sẽ phải sớm nói lời chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu.