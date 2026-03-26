Thể thao

Barcelona đại thắng "siêu kinh điển" ở tứ kết Champions League nữ

Đông Linh (theo realmadrid, barcelonafc)

(NLĐO) – Giành chiến thắng với tỉ số 6-2 ngay trên sân Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League, Barcelona tái khẳng định vị thế đội bóng nữ số 1 châu Âu.

Tiếp đón "đại kình địch" Barcelona tại sân nhà Alfredo Di Stefano rạng sáng 26-3, Real Madrid không đương cự nổi sức mạnh của đối thủ và chấp nhận thất bại nặng nề với tỉ số 2-6 ở tứ kết cúp châu Âu.

Ewa Pajor mở tỉ số cho Barcelona

Đội khách nhập cuộc như vũ bão và sớm tạo khác biệt chỉ sau 6 phút. Từ đường chuyền chọc khe của Patri Guijarro, Alexia Putellas thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang để Ewa Pajor dễ dàng đệm bóng mở tỉ số. Chưa đầy 10 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi khi Esmee Brugts tận dụng sai lầm của thủ môn Misa Rodríguez phía Real Madrid sau quả tạt của Vicky López.

Esmee Brugts (24) nhân đôi cách biệt

Trong thế trận lép vế hoàn toàn, điểm sáng hiếm hoi của đội chủ nhà là tài năng trẻ người Colombia Linda Caicedo. Phút 30, cô có pha đi bóng vượt qua hàng thủ Barcelona trước khi ghi bàn rút ngắn xuống 1-2. Tuy nhiên, niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt khi trung vệ Irene Paredes đánh đầu nâng tỉ số lên 3-1 cho Barcelona từ tình huống phạt góc chỉ hai phút sau đó.

Linda Caicedo là điểm sáng hiếm hoi phía chủ nhà Real Madrid

Sang hiệp hai, Real Madrid buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ nhưng lại tiếp tục để lộ khoảng trống. Phút 57, Ewa Pajor hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm tinh tế, đưa Barcelona vượt lên 4-1. Chỉ ít phút sau, Caroline Graham Hansen kiến tạo để Vicky López nâng tỉ số lên 5-1, gần như định đoạt cục diện trận đấu.

Alexia Putellas ấn định chiến thắng 6-2 cho Barcelona

Dù vậy, Caicedo vẫn cho thấy đẳng cấp khi ghi bàn thắng thứ hai ở phút 66 sau một pha xử lý cá nhân xuất sắc. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đội bóng Hoàng gia làm được trước đối thủ vượt trội về mọi mặt.

Phút 89, Alexia Putellas ấn định chiến thắng 6-2 trên chấm phạt đền sau khi Hansen bị phạm lỗi trong vòng cấm, khép lại màn trình diễn tấn công rực lửa của đội bóng xứ Catalunya.

Barcelona đại thắng trận "El Clasico nữ"

Chiến thắng này giúp Barcelona nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về trên sân nhà, đồng thời nối dài thành tích áp đảo với chiến thắng thứ 22 trong tổng số 23 lần đối đầu với Real Madrid. Với khoảng cách 4 bàn, nhà đương kim á quân gần như đã đặt một chân vào bán kết và tiếp tục khẳng định tham vọng chinh phục danh hiệu châu Âu mùa này.

Barcelona đang thẳng tiến trên mọi mặt trận bóng đá nữ mùa này

Ba lần gặp nhau trong vòng 7 ngày, Barcelona muốn dùng Real Madrid làm "vật tế thần" trên hành trình chinh phục các danh hiệu mùa này. Ở La Liga nữ, Barcelona dẫn đầu giải với khoảng cách 10 điểm so với Real Madrid và cuộc đối đầu giữa đôi bên cuối tuần này gần như sẽ định đoạt luôn cục diện giải đấu nếu Barcelona tiếp tục vượt trội. Hai đội sẽ tái đấu lần nữa vào tuần tới ở trận tứ kết lượt về Champions League nữ khi Real Madrid gần như đã hết hy vọng.

Trận derby London ở tứ kết Champions League nữ nghiêng kết quả 3-1 về cho Arsenal trước láng giềng Chelsea. "Pháo thủ nữ" là đương kim vô địch châu Âu khi đánh bại Barcelona ở chung kết mùa trước.

Ở hai trận tứ kết lượt đi còn lại, Wolfburg (Đức) thắng Lyon (Pháp) 1-0 trong khi Man United để thua 2-3 trên sân nhà trước Bayern Munich.

Khán giả đông kỷ lục xem Barcelona đè bẹp Real Madrid ở Champions League nữ

(NLĐO) – 91.533 khán giả có mặt tại sân Nou Camp đêm 30-3 đã xác lập một kỷ lục thế giới mới khi chứng kiến cuộc thư hùng giữa hai đội bóng đá nữ hàng đầu châu lục Barcelona và Real Madrid ở tứ kết lượt về UEFA Champions League nữ.

(NLĐO) – Chỉ trong vòng 3 ngày, Real Madrid hai phen thất thủ trước Barcelona, sau cú vấp của đội nam ở trận "siêu kinh điển" La Liga là trận thua vỡ mặt của đội nữ ở trận lượt đi tứ kết Champions League.

(NLĐO) - Không có gì bất ngờ ở loạt trận tứ kết lượt về UEFA Champions League nữ khi đương kim vô địch Barcelona cùng với các ứng viên hàng đầu Lyon, PSG và Chelsea giành quyền đi tiếp.

