Thể thao

BARCELONA - REAL MADRID: Siêu kinh điển nhạt màu

Đông Linh

Không nhiều mùa giải mà cuộc chiến siêu kinh điển tại La Liga lại diễn ra trong bối cảnh chênh lệch đến vậy.

Barcelona cần thêm 1 điểm để đăng quang sớm, bảo vệ danh hiệu giành được mùa trước trong khi Real Madrid rối ren tận cùng trước trận siêu kinh điển (El Clasico) lúc 2 giờ ngày 11-5.

Không nhiều mùa giải mà cuộc chiến siêu kinh điển tại La Liga lại diễn ra trong bối cảnh chênh lệch đến vậy. Trong khi Barca chuẩn bị cho ngày đăng quang ngay trước thềm trận đại chiến thì Real Madrid sẽ bước ra sân Nou Camp với cảm giác bất an và sự hoài nghi về tương lai.

Khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu khiến cơ hội lật ngược tình thế của Real Madrid gần như không còn. Đội bóng Hoàng gia buộc phải thắng tại Nou Camp để trì hoãn ngày Barca vô địch nhưng điều đó cũng không đủ giúp họ giành lại quyền tự quyết.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở chuyên môn, điểm số mà còn phản ánh rõ tình trạng trái ngược của 2 đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha lúc này. Barca đang trải qua mùa giải ổn định nhất kể từ sau thời kỳ Lionel Messi. Đội bóng của HLV Hansi Flick thắng 29/34 vòng đấu, chỉ thua 4 trận và toàn thắng 10 vòng gần nhất tại La Liga. Chuỗi phong độ ấn tượng ấy giúp họ tiến gần "cú đúp" danh hiệu quốc nội sau khi đã đánh bại chính Real Madrid ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng 1.

BARCELONA - REAL MADRID: Siêu kinh điển nhạt màu - Ảnh 1.

Vinicius (phải) và Real Madrid rất khó cản Barcelona Ảnh: AP

Đáng chú ý hơn, Barca đang tạo dựng hình ảnh của một tập thể đoàn kết, giàu năng lượng và có tính kế thừa rõ rệt. Những cầu thủ trẻ như Cubarsi, Fermin Lopez hay Gavi kết hợp hài hòa cùng các cựu binh Robert Lewandowski và Raphinha giúp đội chủ sân Nou Camp duy trì sự cân bằng cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Dù vắng tài năng trẻ Lamine Yamal vì chấn thương gân khoeo đến hết mùa, Barca vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định cùng lợi thế sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid đang chìm trong khủng hoảng niềm tin. Sau khi bị loại khỏi Champions League, đội bóng Hoàng gia đứng trước nguy cơ trắng tay thêm mùa giải nữa. Bên cạnh đó là những rạn nứt nội bộ trong phòng thay đồ. Tâm điểm mới nhất là vụ xung đột giữa đội trưởng Federico Valverde và Aurélien Tchouaméni, buộc câu lạc bộ phải kỷ luật cả hai cầu thủ.

Valverde chấn thương phải nghỉ 10-14 ngày đã đành, Tchouaméni chắc chắn cũng sẽ không góp mặt trong chuyến làm khách tại Nou Camp. Chân sút chủ lực Kylian Mbappé bị chính các cổ động viên chỉ trích vì phong độ không tương xứng kỳ vọng, cũng như mối quan hệ được cho là thiếu gắn kết với đồng đội.

"Ghế nóng" của HLV Álvaro Arbeloa cũng lung lay dữ dội. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị đánh giá không đủ khả năng kiểm soát phòng thay đồ. Tiền vệ Dani Ceballos gần đây công khai phản ứng về cách sử dụng nhân sự của HLV Arbeloa. Truyền thông Tây Ban Nha thậm chí bắt đầu nhắc đến khả năng José Mourinho trở lại Bernabeu vào mùa hè này.

Vấn đề của Real Madrid lúc này là họ đang đánh mất bản sắc của một tập thể từng nổi tiếng bởi tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết trong những thời khắc khó khăn nhất.

Vì thế, El Clasico lần này mang dáng dấp của một cột mốc chuyển giao quyền lực hơn là trận đấu tranh ngôi vô địch. Barca chỉ cần một trận hòa để tiến sát ngày đăng quang, trong khi Real Madrid hành quân đến Nou Camp với nhiệm vụ cứu vãn danh dự trong mùa giải mà mọi thứ dường như đang quay lưng với họ.

