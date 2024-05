Bắt 1 Phó chánh văn phòng và 1 Trưởng phòng Tư pháp

Ngày 25-5, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Doãn Tiến Dũng (SN 1964), Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Phan Công Đối (SN 1977), Phó Chánh văn phòng Thị ủy Cửa Lò, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường, thị xã Cửa Lò; Nguyễn Chí Nguyện (SN 1971), Trưởng phòng Tư pháp, nguyên Trưởng phòng Tài chính, thị xã Cửa Lò; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1962), nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, thị xã Cửa Lò; Hoàng Khắc Trường (SN 1972), trú tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt giữ ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò. Ảnh: Công an cung cấp





Trước đó, theo thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về những hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất, bố trí đất tái định cư trên địa bàn thị xã Cửa Lò, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã tiến hành điều tra, xác minh.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Chí Nguyện, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Cửa Lò. Ảnh: H. Hưng

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1-2020 đến tháng 6-2022, UBND thị xã Cửa Lò đã tiếp nhận, xử lý 53 hồ sơ đề nghị thu hồi đất, bố trí tái định cư của công dân để thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã. Đã tiến hành thu hồi 53 thửa đất (tổng diện tích 17.306,83 m²) và bố trí tái định cư 85 thửa đất (tổng diện tích 22.282,6 m²) cho các hộ dân này.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của ông Phan Công Đối, Phó Chánh văn phòng Thị ủy Cửa Lò. Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình thực hiện, những người liên quan đã có nhiều hành vi vi phạm, có dấu hiệu của tội phạm, cụ thể như: Thu hồi đất khi không đủ căn cứ theo quy định của Luật đất đai; trong công tác bồi thường, thực hiện không đúng trình tự, thủ tục quy định; bố trí đất tái định cư không đúng đối tượng, vượt hạn mức, xác định giá đất tái định cư thấp hơn so với quy định...

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan Cảnh điều tra Công an tỉnh thông báo đến những tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc sai phạm tại UBND thị xã Cửa Lò tự giác đến trình báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.