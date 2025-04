Bắt 2 cựu giám đốc Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang

Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Hữu Hoài Phương và Âu Văn Tâm về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang có 2 cựu giám đốc thực hiện cùng hành vi phạm pháp luật

Cả 2 đều là cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang (Công ty cấp thoát nước Kiên Giang).

Ông Phương bị cáo buộc khi giữ chức giám đốc công ty từ 2018 - 2020 đã ký 66 hợp đồng mua 1.783 tấn hóa chất PAC, trị giá 24,2 tỉ đồng. Số hóa chất này có giá cao hơn thị trường, gây thất thoát ngân sách nhà nước 2,3 tỉ đồng.

Tương tự, ông Tâm khi giữ chức giám đốc công ty từ 2020 - 2022 đã ký 52 hợp đồng, mua 1.523 tấn hóa, trị giá 20,7 tỉ đồng, gây thất thoát 2,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 7-2020 đến tháng 12-2022, công ty không nộp vào ngân sách nhà nước nguồn thu từ dịch vụ thoát nước với số tiền khoảng 37 tỉ đồng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 5-2023, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Công ty cấp thoát nước Kiên Giang với tổng số tiền hơn 89 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang yêu cầu Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 40,2 tỉ đồng. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Điều đáng nói là trước đó dù đã từng bị Thanh tra tỉnh Kiên Giang phát hiện, kiến nghị khắc phục song công ty vẫn tiếp tục vi phạm.