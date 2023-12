Bắt 2 kẻ giả công an gọi điện lừa người dân Quảng Nam hơn 1 tỉ đồng

Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa bắt, di lý 2 đối tượng là Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà (cùng SN 1998, cùng trú huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) về Quảng Nam để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Đối tượng Lê Quang Khánh (ảnh trên) và Đỗ Mạnh Hà Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, ngày 16-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam tiếp nhận nguồn tin tội phạm vụ việc một người dân trên địa bàn TP Hội An bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Các đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát đưa ra thông tin người dân này liên quan đến đường dây tội phạm ma túy và yêu cầu người này chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng cung cấp, sau đó chiếm đoạt.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ. Qua điều tra xác định Khánh và Hà là nghi phạm cùng đồng bọn gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên.

Ngày 18-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động lực, chia làm 4 tổ công tác, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Lạng Sơn, công an các tỉnh phía Bắc tiến hành xác minh, bắt giữ Khánh và Hà khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại tỉnh Lạng Sơn và TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam kêu gọi các đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội với Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại, đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam (qua số điện thoại 07777.07099 - Điều tra viên Đinh Thanh Vỹ) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.