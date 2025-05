Bắt 2 người nước ngoài xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt tại Thanh Hoá

(NLĐ) – Ngày 14-10, nguồn tin từ Công an quận 2 - TPHCM cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra nhiều đường dây lập hồ sơ giả hàng trăm ngôi mộ và “di dời” số mộ trên để lấy tiền đền bù lên tới hàng tỉ đồng. Những hồ sơ này thuộc dự án khu dân cư 131 ha, phường An Phú do Công ty Kinh doanh – Phát triển nhà TPHCM làm chủ đầu tư.