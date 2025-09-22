Ngày 22-9, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1976, trú tại tổ Phú Xá 2, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên) và Nguyễn Công Hợp (SN 1950, trú tại xóm Đồng Hương, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt Nguyễn Công Hợp. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Công Hợp bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại khoản 2, điều 331, Bộ luật Hình sự.

Được biết, cả hai từng có tiền án, tiền sự với nhiều tội danh khác nhau. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng, mặc dù được chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ tái hòa nhập, nhưng họ vẫn tiếp tục có hành vi chống phá trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.