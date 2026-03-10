HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt 2 thanh niên hack tài khoản Facebook để lừa đảo

Tr.Đức

(NLĐO)- Sau khi hack tài khoản Facebook, 2 nam thanh niên đã giả mạo là chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để mượn tiền

Ngày 10-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an phường Hưng Đạo đang tạm giữ 2 đối tượng là Hồ Ngọc Trung (SN 2007, trú tại Thôn Tân Phước, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Lê Thanh Sáu (SN 2006, trú tại thôn Đồng Tâm 1, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị), để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo tài sản. Hiện, 2 đối tượng này đã được đưa về TP Hải Phòng phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Hưng Đạo tạm giữ 2 Hồ Ngọc Trung và Lê Thanh Sáu

Trước đó, Công an phường Hưng Đạo tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (SN 1985, trú tại phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng) về việc bị một số đối tượng lừa đảo chuyển 30 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng tại tổ dân phố Phú Hải 3, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương tổ chức xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng.

Quá trình điều tra, Công an phường Hưng Đạo xác định 2 đối tượng gồm Hồ Ngọc Trung (SN 2007, trú tại Thôn Tân Phước, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Lê Thanh Sáu (SN 2006, nơi thường trú và trú tại thôn Đồng Tâm 1, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) lừa đảo bằng hình thức hack (chiếm quyền sử dụng) tài khoản Facebook, rồi giả mạo là chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau. 

Sau đó, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để chiếm đoạt. Khi đã nhận được tiền, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng giao dịch chuyển tiền qua lại để tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Bắt đối tượng chuyên hack Facebook, thu giữ 10 sổ tiết kiệm 1,3 tỉ đồng

Bắt đối tượng chuyên hack Facebook, thu giữ 10 sổ tiết kiệm 1,3 tỉ đồng

(NLĐO) - Ngày 22-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá vụ lừa đảo, bắt giữ siêu lừa Nguyễn Văn Đức với thủ đoạn hack tài khoản Facebook.

Người đẹp 22 tuổi hack Facebook, chiếm đoạt 500 triệu đồng

(NLĐO) - Do kẹt tiền tiêu xài, người đẹp 22 tuổi ở Quảng Trị đã hack Facebook rồi mượn danh chủ tài khoản để lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng của một nạn nhân ở Quảng Bình.

Nhâm Hoàng Khang hack Facebook "Đạo diễn Hoa Hạ" đưa thông tin cho bà Phương Hằng

(NLĐO) - Ngoài việc tống tiền ông chủ sàn T-Rex, Nhâm Hoàng Khang còn xâm nhập Facebook mang tên "Đạo diễn Hoa Hạ" để đưa thông tin cho bà Nguyễn Phương Hằng.

