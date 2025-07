Ngày 27-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm Phan Huỳnh Thế P. (16 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Thái Quốc C. (20 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Cho rằng bị "nhìn đểu", 2 thanh thiếu niên bàn bạc, đâm 2 người trọng thương

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 45 phút, ngày 21-7, P., C. cùng một số người bạn đến quán Lẩu Nướng Đêm (đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột) để ăn nhậu.

Trong lúc ăn nhậu, cho rằng nhóm của anh Nguyễn Anh T. (26 tuổi) và anh Nguyễn Phước Q. (21 tuổi, ngồi bàn bên cạnh) "nhìn đểu" mình nên P. nhắn tin với C. bàn bạc đánh nhau.

Cùng lúc đó, do bàn nhậu của P. mở nhạc to nên nhóm của anh T. có nhắc nhở. Sau một lúc lời qua tiếng lại, cả 2 nhóm đã lao vào đánh nhau.

Lúc này, P. rút dao đâm nhiều nhát vào người anh T. và anh Q. Cả 2 nạn nhận sau đó được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở bụng, thủng dạ dày, tổn thương lách.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.