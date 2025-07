Bắt 2 vợ chồng lừa bán đất sân bay Phú Quốc

Liên quan đến vụ lừa bán đất sân bay Phú Quốc, chiều 31-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Sơn (SN 1975) và Nguyễn Thị Chăng (SN 1974; vợ Sơn), cùng thường trú tại khu phố Suối Mây, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Quốc Sơn cùng vợ Nguyễn Thị Chăng (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Cùng phạm tội còn có 5 đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Văn Diền (SN 1955; cha ruột của Sơn), Nguyễn Quốc Diên (SN 1989), Diệp Duy Hào (SN 1996), Diệp Duy Dũng (SN 1976) và Diệp Khánh Quang (SN 2000), cùng ngụ đặc khu Phú Quốc.

Các đối tượng trên đã thông đồng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,6 tỉ đồng của ông N.V.S. (SN1950; trú tại khu phố Suối Mây, đặc khu Phú Quốc) thông qua việc chuyển nhượng thửa đất với diện tích hơn 37.800 m2 và lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4 tỉ đồng của ông P.T.Đ. (SN1960, trú tại khu phố Rạch Hàm, đặc khu Phú Quốc) thông qua việc chuyển nhượng thửa đất với diện tích 20.200 m2.

Toàn bộ diện tích 2 thửa đất trên nằm trong khu vực sân bay Phú Quốc, được UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam.