Bắt 3 đối tượng vận chuyển, mua bán ma tuý số lượng lớn

Cụ thể, công an bắt Hoàng Ngọc Hùng (36 tuổi, ngụ TP HCM), Nguyễn Thành An (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Trần Ngọc Lẹ (25 tuổi, quê Hậu Giang).

Đối tượng Hoàng Ngọc Hùng cùng tang vật

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phát hiện một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn nên đã lập án đấu tranh.



Cụ thể, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Phòng 3, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế… huy động lực lượng triệt phá.

Đến tối 1-2, Ban Chuyên án tiến hành bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Hùng (36 tuổi, ngụ TP HCM) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 16 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng 16 kg tại nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với QL 56 (ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, TP Long Khánh),

Điều tra mở rộng, cơ quan công an đã tiến hành bắt Nguyễn Thành An và Trần Ngọc Lẹ. Hiện Công an Đồng Nai đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.