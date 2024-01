Tối 20-1, gần 600 công nhân đã hào hứng tham gia chương trình giỗ Tổ ngành may (ngày 12-12 Âm Lịch) kết hợp với tiệc tất niên và lễ kỷ niệm 21 năm thành lập do Công ty TNHH May Oasis (huyện Củ Chi, TP HCM) tổ chức.

Chương trình biểu diễn thời trang là các sản phẩm (áo khoác) do chính đội ngũ lao động của công ty làm ra

Chương trình diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn như tri ân Tổ ngành, ôn lại quá trình phát triển của công ty, biểu diễn văn nghệ, thời trang, thi trình diễn áo dài, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị và dùng tiệc mặn.

Công nhân Công ty TNHH May Oasis hội tụ trong ngày giỗ Tổ ngành may

Dịp này, Công đoàn công ty đã khen thưởng 27 lao động xuất sắc trong năm 2023.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM khen thưởng các lao động xuất sắc trong năm 2023

Chia sẻ tại chương trình, ông Ibrahim Ozsoy, tổng Giám đốc cho hay 5 năm gần đây công ty phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế thế giới.

Các thí sinh thi trình diễn áo dài

So với năm 2022, năm 2023 doanh thu của công ty giảm khoảng 7% (tương đương khoảng 20 triệu USD). Tuy nhiên, công ty không cắt giảm bất cứ lao động nào; lương, thưởng, phụ cấp vẫn được duy trì đầy đủ, đời sống người lao động ổn định. Bên cạnh đó, năm qua, công ty còn mở thêm 2 chuyền may tại nhà máy ở tỉnh Bình Định.

Ông Ibrahim Ozsoy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH May Oasis (bìa phải), luôn quan tâm đến việc làm, đời sống công nhân

Theo ông Ibrahim Ozsoy, để đạt được kết quả đó là nhờ công ty đã sớm xây dựng phòng kỹ thuật số nhằm ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất. Việc làm này không chỉ đẩy nhanh tiến độ thiết kế sản phẩm, tiết kiệm nhân lực mà còn tạo ra được những mẫu mã sản phẩm đẹp, chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của các thương hiệu lớn, khó tính trên thế giới và được họ đánh giá cao.

Quan tâm đầu tư máy móc hiện đại, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất là cách để công ty tạo niềm tin cho khách hàng

Từ đó ổn định nguồn đơn hàng, bảo đảm việc làm, thu nhập của người lao động.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài khoản thưởng 1 tháng lương thu nhập, lì xì đầu năm mới, công ty còn tổ chức xe đưa, đón công nhân ở tỉnh Khánh Hòa về quê sum họp cùng người thân và trở lại TP HCM làm việc.