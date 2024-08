Ngày 7-8, Toà gia đình và người chưa thành niên – TAND TP HCM đưa ra xét xử (xử kín) và tuyên phạt 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) về các tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" và "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".



Về trách nhiệm dân sự, bị cáo còn bị buộc bồi thường 80 triệu đồng cho các bị hại là hai em bé 3 tuổi và 7 tuổi.

Bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi

Nội dung vụ án thể hiện tháng 10-2023, Vi bắt đầu quan hệ tình cảm với Richard (chưa rõ lai lịch). Kẻ này yêu cầu Vi tìm các bé gái 6-12 tuổi để quay video clip khiêu dâm sẽ cho Vi tiền và về Việt Nam cưới Vi.

Một lần, Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ thì gặp bé gái 7 tuổi. Vi biết được bé hay đến đây xin tiền nên nảy sinh ý định bắt cóc. Vi chụp hình bé gửi cho Richard xem thì hắn đồng ý.

Tuyên án đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi

Tối 3-4, Vi gặp lại bé gái đang dắt theo em 3 tuổi. Lợi dụng lúc hai em bé không có người trông coi, Vi tìm cách dẫn dụ các cháu đưa về căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh.

Từ đó đến ngày 7-4, Vi đã quay 12 đoạn video clip khiêu dâm để gửi cho Richard.

Đến ngày 8-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cùng Công an quận 1 và Công an quận Bình Thạnh đã giải cứu thành công 2 bé gái.