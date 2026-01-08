HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt Công "hàu", admin trang "Phó Thường Dân"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công "hàu" là admin của nhóm mạng xã hội "Phó Thường Dân", thường xuyên đăng tải hoạt động của CSGT, CSCĐ với nội dung xuyên tạc.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Minh Công (tức Công "hàu", SN 1991, trú tại xã Phù Cát, TP Hà Nội, admin page "Phó Thường Dân") và đồng bọn về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt Công hàu admin trang Phó Thường Dân vì hành vi cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Công hay còn gọi là Công "hàu"

Theo đó, Nguyễn Minh Công là quản trị viên (admin) của nhóm mạng xã hội mang tên "Phó Thường Dân" hoạt động trên nền tảng Facebook, TikTok với gần 50.000 tài khoản theo dõi. Nhóm này thường xuyên đăng tải các video clip, hình ảnh, bài viết liên quan đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an phường, xã… trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận, với nội dung mang tính chất xuyên tạc, phiến diện, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Công "hàu" cùng Vương Duy Hiển (SN 1993, trú tại thôn Đồng Lư, xã Hưng Đạo, Hà Nội) và một số thành viên trong nhóm đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, trực tiếp xuất hiện tại các điểm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Thậm chí vào trong trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước để công khai hoặc bí mật quay phim, chụp ảnh.

Các đối tượng cố tình thu thập thông tin không đầy đủ, cắt ghép, làm sai lệch bản chất sự việc trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức; đặc biệt tập trung khai thác các sơ hở, thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông để đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút người theo dõi, tạo dư luận tiêu cực.

Bắt Công hàu admin trang Phó Thường Dân vì hành vi cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 2.

Công "hàu" (áo trắng) bị bắt cùng đồng bọn

Thông qua việc này, các đối tượng tạo sức ép, xây dựng các mối quan hệ với một số cán bộ chức năng để phục vụ mục đích cá nhân như: Cho phép buôn bán hàng quán trái phép trên vỉa hè, hướng dẫn cách thức đối phó, né tránh việc xử lý vi phạm, hoặc can thiệp, xin xỏ khi người khác bị lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự phát hiện, xử lý. Hành vi trên nhằm phô trương thanh thế, gia tăng lượng người theo dõi nhóm, đồng thời gây mất uy tín, làm xấu hình ảnh lực lượng chức năng.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng những hình ảnh, video clip đã "cắt ghép", đăng tải rồi "rung dọa" sẽ viết đơn tố cáo, gây sức ép để các cán bộ liên quan phải bỏ qua vi phạm hoặc thực hiện theo yêu cầu, ý đồ của các đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25-12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển về tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội thông báo, đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại trong các vụ việc liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển khẩn trương gửi đơn tố giác tội phạm, hoặc trực tiếp đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Thông báo