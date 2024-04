Bắt cựu Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ngày 11-4, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Thắng, cựu Trưởng Phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ, cựu Chánh văn phòng VKSND tỉnh) để điều tra về hành vi đưa hối lộ.



Theo nguồn tin, ông Thắng bị bắt do liên quan đến việc đưa hối lộ cho ông Trần Quốc Trung, giám định viên tư pháp thuộc Sở Tài chính tỉnh, để chạy giám định thiệt hại tài sản trong vụ án hình sự có liên quan đến ông Phan Văn Thành (cựu Trưởng Phòng Tài chính - kế hoạch, Trường đại học Đồng Nai, là em ruột ông Thắng).

Trước đó, ông Trần Quốc Trung đã bị cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Trước khi bị khởi tố, bắt giam, ông Trung cũng đã bị UBND tỉnh ra quyết định miễn nhiệm các chức vụ giám định viên tư pháp và Phó trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính).

Liên quan vụ án xảy ra tại Trường đại học Đồng Nai, giữa năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với ông Trần Minh Hùng (58 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai); Phan Văn Thanh (64 tuổi, cựu Trưởng Phòng Tài chính - kế hoạch Trường đại học Đồng Nai) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường đại học Đồng Nai.

Tháng 10-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can khác là Lê Thị Hoài Lan (cựu Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục), Đặng Minh Thư (cựu Phó Phòng đào tạo) và Dương Minh Hiếu (cựu Phó Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.