Bắt Đào Minh Hoàng, thu giữ 22 bánh heroin

Ngày 24-2, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hàng chục bánh heroin.

Đào Minh Hoàng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện Đào Minh Hoàng (45 tuổi, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội) là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Hoàng thường di chuyển từ Hà Nội vào Nghệ An, Hà Tĩnh nhận "hàng" rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Ngày 14-2 (tức ngày 27 Tết), xác định Hoàng vào Nghệ An nhận ma túy, Ban chuyên án triển khai kế hoạch đấu tranh. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại khu vực xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ Đào Minh Hoàng, thu giữ 22 bánh heroin.

Hiện, vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, mở rộng.