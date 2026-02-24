HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bắt Đào Minh Hoàng, thu giữ 22 bánh heroin

Đức Ngọc

(NLĐO) - Đào Minh Hoàng vừa bị bắt giữ khi đang vận chuyển 22 bánh heroin.

Ngày 24-2, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hàng chục bánh heroin.

Bắt Đào Minh Hoàng, thu giữ 22 bánh heroin - Ảnh 1.

Đào Minh Hoàng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện Đào Minh Hoàng (45 tuổi, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội) là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Hoàng thường di chuyển từ Hà Nội vào Nghệ An, Hà Tĩnh nhận "hàng" rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Ngày 14-2 (tức ngày 27 Tết), xác định Hoàng vào Nghệ An nhận ma túy, Ban chuyên án triển khai kế hoạch đấu tranh. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại khu vực xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ Đào Minh Hoàng, thu giữ 22 bánh heroin.

Hiện, vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 34 bánh nghi heroin vào Việt Nam

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 34 bánh nghi heroin vào Việt Nam

(NLĐO) - Khi vừa mang theo 34 bánh nghi là heroin thâm nhập vào nội địa tại tỉnh Kon Tum, 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng số tang vật.

Bắt vụ ma túy "khủng", thu giữ 20 bánh heroin và 6.000 viên hồng phiến

(NLĐO)- Công an TP Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 20 bánh heroin và 6.000 viên hồng phiến

Mở rộng điều tra chuyên án, bắt 2 đối tượng, thu 27 bánh heroin

(NLĐO) - Cơ quan công an vừa bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 27 bánh heroin, 6.000 viên ma túy cùng nhiều tang vật liên quan

tỉnh Nghệ An cơ quan điều tra lực lượng chức năng công an tỉnh điều tra tội phạm vận chuyển ma túy
