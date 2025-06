Bắt đầu cuộc đua tuyển sinh lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 64 trường ngoài công lập trên địa bàn TP. Cùng với chỉ tiêu, sở cũng công bố những cơ sở được phép tổ chức tuyển sinh lớp 10. Dù dồi dào nguồn tuyển, trường tư vẫn không dễ tuyển sinh bởi năm nay, chỉ tiêu ở các trường công vốn đã tăng mạnh.

Lợi thế thấy rõ

Số liệu từ Sở GD-ĐT TP HCM về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 cho thấy tổng số học sinh (HS) lớp 9 thi lớp 10 năm nay là 88.966 thí sinh. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh 115 trường công lập tại TP là 70.070 HS, đạt tỉ lệ 79% so với số HS dự kiến tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, số trường trực thuộc Sở GD-ĐT có 110 đơn vị với 68.830 HS, trực thuộc trường ĐH có 5 đơn vị với 1.240 HS.

Học sinh tìm hiểu về tuyển sinh lớp 10 tại ngày hội tư vấn do Báo Người Lao Động tổ chức. Ảnh: QUANG LIÊM

Từ số liệu trên cho thấy có sự sụt giảm đáng kể về số lượng HS lớp 9 so với năm trước. Cụ thể, giảm 27.330 em (khoảng 23,5% so với năm trước), nguyên nhân có thể do HS năm sinh 2010 thuộc tuổi Nhâm Dần có tỉ lệ sinh thấp. Theo nhận định của Sở GD-ĐT, áp lực cạnh tranh của kỳ thi lớp 10 sắp tới vào các trường công lập giảm đáng kể, có thể dẫn đến việc giảm điểm chuẩn vào các trường công.

Theo hiệu trưởng một trường THPT công lập, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trường công tăng, số thí sinh dự thi giảm, ngoài ra tùy tình hình thực tế, Sở GD-ĐT TP còn một kỳ xét tuyển bổ sung vào lớp 10 theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi học trường công cho HS. Mặt khác, chủ trương miễn học phí từ mầm non đến THPT công lập khiến các trường công càng thêm lợi thế. "Trong khi đó, hệ thống trường công phân bổ đều khắp các quận, huyện của thành phố, tạo thuận lợi cho HS. Điều này đòi hỏi trường ngoài công lập phải nâng cao chất lượng giáo dục, tạo sự khác biệt nếu muốn tuyển sinh lớp 10 hiệu quả" - vị này cho biết.

Trường tư lên chiến lược cạnh tranh

Năm học 2025 - 2026, 64 trường ngoài công lập tại TP HCM và các trung tâm GDNN-GDTX, CĐ, trung cấp được tuyển sinh lớp 10 với hơn 50.000 chỉ tiêu. Nguồn tuyển sinh dồi dào nhưng cho đến thời điểm hiện tại, các trường vẫn lo bài toán khó tuyển.

Là một trong số ít trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trên 1.000 thí sinh, ông Huỳnh Kim Tuấn, Hiệu trưởng Hệ thống Trường Trần Cao Vân (quận Gò Vấp), cho biết năm học 2025 - 2026, trường được tuyển hơn 1.600 chỉ tiêu lớp 10, dù vậy chỉ tiêu này vẫn thấp hơn so với các năm. Trước áp lực cạnh tranh giữa trường công và trường tư, giữa các trường tư với nhau, theo ông Tuấn, nhà trường chủ trương lấy sự tín nhiệm của phụ huynh để khẳng định thương hiệu, chất lượng đào tạo. Ông Tuấn nói thêm ngoài cơ sở vật chất như hồ bơi, sân bóng, phòng học có máy lạnh, máy chiếu, camera…, trường có 5 cơ sở ở khắp TP, tạo điều kiện cho HS ở đâu cũng có thể học tập.

Theo hiệu trưởng Trường Trần Cao Vân, điều quan trọng được nhà trường chú trọng là yếu tố kỷ luật của trường. Hiện nay, phụ huynh lo lắng các con dễ bị sa đà vào các hành vi độc hại như thuốc lá điện tử, chất gây nghiện, nghiện game, thiết bị điện tử… thì những yếu tố này nhà trường quản lý rất chặt chẽ. "Đầu vào của tuyển sinh hầu như cào bằng, nhưng đầu ra rất chất lượng thể hiện qua kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển ĐH nên phụ huynh tin tưởng qua nhiều năm. Ngoài ra, hiện trường có mức học phí khá thấp so với mặt bằng chung và năm học này trường cũng không tăng học phí chính khóa" - ông Tuấn nói.

Còn ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm GDTX Chu Văn An (quận 5), cho biết ngoài học văn hóa theo yêu cầu của bậc THPT hệ GDTX, HS vừa học ngành nghề mà mình yêu thích. "Chính vì phương thức tuyển sinh vì người học nên trong những năm gần đây, trung tâm luôn tuyển đủ chỉ tiêu lớp 10 từ những ngày đầu thông báo" - ông Hoàng thông tin.

Theo Giám đốc Trung tâm GDTX Chu Văn An, HS sau khi học hết lớp 12 ở trung tâm nếu tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT và bằng trung cấp nghề. "Dự kiến, năm học 2025 - 2026, trung tâm sẽ tuyển 500 HS lớp 10. Trung tâm cũng dự kiến mở thêm hai nghề đào tạo mới là tiếng Hàn và y học cổ truyền, nâng tổng số ngành nghề đào tạo tại trường lên 12 nghề. Đồng thời, nhà trường xây dựng bảng học phí hợp lý, áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn để tạo điều kiện cho nhiều HS có thể theo học" - ông Hoàng nói thêm.

Kiểm soát chặt khâu tuyển sinh ở các trường tư Theo Sở GD-ĐT TP, các trường loại hình tư thục chỉ được tổ chức và hoạt động tại những cơ sở, địa điểm được sở cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục, bảo đảm đủ các điều kiện cơ sở vật chất và thực hiện chương trình giáo dục theo quy định. Đến ngày 1-8-2025, nếu có thêm trường đáp ứng đủ điều kiện và Sở GD-ĐT cấp phép hoạt động giáo dục thì được xem xét, giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026. Từ năm học 2025 - 2026, việc đăng ký tuyển sinh của các trường ngoài công lập cũng sẽ được triển khai trên hệ thống quản lý thi của sở, do Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm hướng dẫn, cấp tài khoản trong thời gian quy định. Việc này nhằm giám sát chặt chẽ khâu tuyển sinh ở các trường, tránh tình trạng tuyển vượt chỉ tiêu hoặc tuyển không đúng quy định.