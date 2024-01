Bắt đầu nhộn nhịp sắm Tết

Theo các siêu thị, thị trường Tết năm nay khởi động khá chậm chạp nên doanh nghiệp (DN) kỳ vọng sức mua và lượt khách tăng mạnh trong 7 - 10 ngày sát Tết.



Tăng tốc...

Với nhiều siêu thị, cửa hàng tại TP HCM, cuối tuần qua là cột mốc quan trọng đánh dấu thị trường Tết bước vào giai đoạn tăng tốc bởi lượng khách và doanh số tăng mạnh so với những ngày trước. Tại các siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10), Lotte Mart (quận 7), Go! Trường Chinh (quận Tân Phú), MM Mega Market An Phú (TP Thủ Đức)..., hoạt động mua sắm nhộn nhịp hơn hẳn. Khách không chỉ mua sắm hàng tiêu dùng mà còn bắt đầu mua nhiều hàng Tết như bánh, mứt, nước ngọt, bia, hộp quà tặng...

Chiều tối 23-1, tại siêu thị Co.opmat Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), một số khách vừa đẩy xe hàng vừa cầm trên tay tờ giấy ghi chép những món cần mua. "Năm nay, hàng khuyến mãi dồi dào hơn năm trước nên tôi tự tin mua nhiều một chút" - bà Nguyễn Trúc Linh (ngụ quận 3) nói.

Theo thống kê nhanh của các hệ thống siêu thị, lượng khách và sức mua thời điểm này tăng 10% - 15% so với đầu tháng 1-2024, tập trung vào các mặt hàng phục vụ Tết. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành chuỗi siêu thị Co.opmart, cho biết hệ thống ghi nhận đơn hàng online tăng 50%, được xử lý và giao ngay trong ngày. Hệ thống Lotte Mart cũng thông tin sức mua tăng khoảng 22,5% so với 1 tháng trước, dự kiến tăng đến 30% trong 10 ngày cao điểm trước Tết.

Tại hệ thống siêu thị MM Mega Market, sức mua mảng bán lẻ tăng gần 10% so với cùng kỳ trước Tết âm lịch 2023. Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market, cho hay những ngày cao điểm cuối năm, khi nhu cầu mua sắm tăng cao, người tiêu dùng có xu hướng ít quan tâm chênh lệch giá giữa các siêu thị mà chọn nơi nào hàng hóa dồi dào, lối đi thông thoáng, bãi đậu xe thuận tiện... Do đó, bên cạnh bảo đảm nguồn hàng, tập trung khuyến mãi lớn đối với sản phẩm tiêu dùng nhiều trong dịp Tết, MM Mega Market còn sắp xếp lại bãi đậu xe, duy trì hàng hóa luôn được xếp đầy trên kệ.

Nhiều hệ thống siêu thị dự kiến tăng thời gian phục vụ Tết, mở cửa từ 6 giờ đến 22 - 23 giờ hoặc cho đến khi hết khách.

Người tiêu dùng ở TP HCM đến các hệ thống bán lẻ để mua sắm hàng hóa, quà tặng Tết

Chạy khuyến mãi để về đích

Ông Trương Chí Thiện, Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (Vfood), thở phào nhẹ nhõm khi tiêu thụ trứng gà, vịt những ngày này đã tăng. Rút kinh nghiệm năm ngoái, mặt hàng trứng dư nhiều sau Tết âm lịch, Vfood năm nay chủ động giảm giá sớm để kích cầu. "Từ ngày 21-1 đến cuối tháng 1-2024, công ty phối hợp với một số hệ thống siêu thị giảm giá trứng 10% - 15%, kéo sức mua tăng gần 20%. Tiêu thụ ở các chợ và đại lý cũng đang tốt lên. Qua rằm tháng chạp, tùy tình hình thị trường mà DN sẽ tiếp tục có giải pháp kích cầu phù hợp" - ông Thiện thông tin.

Chương trình "Đến Co.op chở Tết về" tại 800 điểm bán thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc để về đích. Ông Nguyễn Ngọc Thắng cho hay từ ngày 25-1 đến 9-2, các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra... tiếp tục tung ra thị trường hơn 2.000 sản phẩm Tết được khuyến mãi đậm, đặc biệt là sản phẩm thời vụ Tết như bánh chưng, bánh tét, bánh hỏi, củ kiệu, hành muối...

Tại hệ thống siêu thị Emart, chương trình bùng nổ khuyến mãi lớn dự kiến kéo dài đến ngày 9-2.

Tương tự, AEON Việt Nam kết hợp địa phương triển khai chương trình khuyến mãi tập trung; phối hợp với các nhà cung cấp thực hiện nhiều chương trình ưu đãi nổi bật. Với phương châm "Tết ấm no - Giá khỏi lo", MM Mega Market cũng bày bán combo quà Tết, đặc sản vùng miền, các sản phẩm kích thước lớn... có giá cả ổn định; giảm giá đến 70% với nhóm hàng thiết yếu dịp Tết như gạo, đường, muối, dầu ăn...; hỗ trợ người tiêu dùng mua thực phẩm tươi sống giá rẻ như chợ sỉ.

Nhiều DN bán lẻ cũng tiết lộ sẽ tiếp tục giảm giá sâu hơn trong 10 ngày sát Tết song song với duy trì các chương trình khuyến mãi, tặng quà, tặng điểm thưởng, phiếu quà tặng. DN kỳ vọng mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng người tiêu dùng sẽ không cắt giảm chi tiêu quá nhiều trong dịp Tết này. "Nhu cầu và thói quen mua sắm trong mùa Tết đã thay đổi theo hướng dè dặt hơn, tiêu dùng thông minh hơn. Khách chỉ lựa chọn sản phẩm có uy tín, giá cả hợp lý với mục đích chi tiêu rõ ràng" - đại diện một DN sản xuất bánh kẹo nhận định.

Mở thêm siêu thị mini bán hàng Tết Cận Tết, các nhà bán lẻ mở nhiều điểm bán mới nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao ở các tỉnh, thành phố. Ngày 23-1, Central Retail Việt Nam đã đưa vào hoạt động siêu thị mini Go! Thanh Bình (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Ngày 19-1, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Sài Gòn Co.op (thuộc Saigon Co.op) đồng loạt khai trương 6 cửa hàng Co.op Food tại TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh (TP HCM); quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) và TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Trước đó, cuối năm 2023, Saigon Co.op đã đưa vào hoạt động 2 siêu thị Co.opmart tại tỉnh An Giang và Tiền Giang; đồng thời mở thêm nhiều cửa hàng Co.op Smile, Cheers...

Hà Nội: Đẩy mạnh bán hàng Tết qua kênh online Sở Công Thương TP Hà Nội cho biết sở đã xây dựng kế hoạch, chủ động các phương án đáp ứng nhu cầu hàng hóa tăng cao trong dịp Tết Giáp Thìn. Trong đó, đẩy mạnh bán hàng qua kênh online, giao hàng tận nơi và triển khai thanh toán điện tử. Đồng thời, chủ động kết nối với các tỉnh, thành phố để sẵn sàng đưa hàng về TP Hà Nội ngay khi nhu cầu tăng cao hoặc xảy ra biến động. Cụ thể, hàng hóa Tết sẽ được phục vụ tại 29 trung tâm thương mại, 137 siêu thị, 453 chợ, 2.000 cửa hàng tiện lợi và hàng chục ngàn cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP Hà Nội. Ngoài ra, còn có 159 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông - lâm sản an toàn; 85 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm). M.Chiến