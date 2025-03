Bắt đầu xét xử vụ kiện đòi 2 tỉ đồng trúng thưởng vé số

Sáng 25-3, TAND thị xã Hương Thuỷ, TP Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ kiện "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết" giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Ng. (trú ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), bị đơn là Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế (Công ty XSKT Huế) do giám đốc Lê Trung Phước làm đại diện ủy quyền tham gia.

Bà Ng. cùng với 4 luật sư tại phiên toà.

Phiên tòa có sự tham gia của đại diện VKSND thị xã Hương Thuỷ. Trong 4 người làm chứng của vụ kiện, ông Nguyễn Thành Ng. (ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) có mặt còn 3 người khác vắng mặt có đơn.

Một trong 2 người đại diện nguyên đơn là bà Trần Thị Kiều Linh (SN 2002; trú xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cũng vắng mặt.

Bà Ng. có 4 luật sư tham gia bảo vệ quyền và nghĩa vụ, gồm: Nguyễn Văn Kỷ, Trần Minh Loan - thuộc Công ty Luật TNHH MTV Kỷ Nguyễn và Cộng sự; Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Sương, - thuộc Công ty Luật TNHH MTV HMS.

Sau khi xem xét, thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định khai mạc phiên xét xử.

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần đưa tin, ngày 13-10-2024, bà Nguyễn Thị Ng. mua 2 tờ vé số truyền thống của Công ty XSKT Huế, gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F). Trong kỳ quay mở thưởng ngày 14-10-2024, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng.



Đại diện bị đơn trả lời tại toà.

Tuy nhiên, trong quá trình bà Ng. đi làm đồng, do gặp mưa nên 2 tờ vé số được bà bỏ vào túi áo bị ướt. Bà đã sấy khô nhưng tờ vé trúng giải đặc biệt bị rách xước ở phần đuôi các dãy số trên vé, tờ còn lại bị co rúm.

Sau khi có kết luận giám định của Công an TP Huế, Công ty XSKT Huế quyết định chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt, từ chối trả thưởng cho vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng vì lý do vé số bị rách rời, không nguyên hình nguyên khổ.

Tại toà, luật sư Trần Minh Loan, cho rằng việc vé số rách rời là do nguyên nhân khách quan, không phải do lỗi ý chí của bà Ng. Tính xác thực hình dạng ban đầu, từ độc đắc thì dãy số phụ trên vé số vẫn nhìn rõ, mã QR vẫn tồn tại, cuống lưu vé số vẫn còn ở công ty; kết quả giám định của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) vẫn khẳng định điều này. Mặt khác, dãy số to dù rách góc phải nhưng bằng mắt thường vẫn thấy rõ ràng. Như vậy, tờ vé số vẫn thể hiện nguyên trạng ban đầu, không bị tẩy xoá.

Theo luật sư, cần xem xét, cân nhắc để trả thưởng cho bà Ng.