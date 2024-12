Bắt đối tượng cấp phát xăng dầu vượt định mức

Ngày 19-12, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Bản (SN 1990, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 1-9-2016, một công ty ký hợp đồng và nhận Bảo vào làm việc, trả lương theo hợp đồng.

Trong thời gian làm việc, Bảo được giao nhiệm vụ cấp phát xăng dầu cho các tài xế. Lợi dụng việc này, Bảo đã cấp phát xăng dầu vượt định mức quy định của công ty với số lượng lớn, thời gian dài.

Theo thống kê, công ty thất thoát khoảng 102.000 lít dầu DO, thiệt hại tương ứng khoảng 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Bảo đã tính giảm bớt số tiền 500.000 đồng/1 tài xế trong doanh thu tài xế tháng 12-2023 và chiếm đoạt 3 triệu đồng.