Bắt đối tượng đâm tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản ở Bình Dương sau 24 giờ gây án

Ngày 15-2, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Đào Phước Pháp (20 tuổi, ngụ tại Bình Phước), để điều tra vì liên quan đến vụ dùng dao đâm tài xế xe ôm công nghệ để cướp xe máy và điện thoại.

Trước đó, tài xế xe ôm công nghệ tên B.T.H. (SN 1984, ngụ TP HCM) nhận chở một thanh niên đi từ khu vực quận Tân Phú (TP HCM) đến phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, Bình Dương).

Khi tài xế chở người này đến bãi đất trống trên đường Bình Chuẩn 45 (phường Bình Chuẩn) thì bị người khách dùng dao đâm vào lưng, cướp xe máy nhãn hiệu SH và điện thoại di động. Nạn nhân bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Đối tượng Đào Phước Pháp

Sau thời gian ngắn điều tra, khoảng 24 giờ sau khi gây án, Công an TP Thuận An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) và Công an quận Tân Phú (TP HCM) đã bắt giữ được Pháp cùng tang vật vừa cướp được.

Bước đầu Pháp khai nhận là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở TP HCM, nhưng đã bảo lưu kết quả rồi đi làm tài xế xe ôm công nghệ (hãng xe khác với hàng của nạn nhân bị cướp). Do nợ một ít tiền nên Pháp đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Cụ thể, đêm 13-2, Pháp đặt xe anh H đi từ quận Tân Phú (TP HCM) đến phường Bình Chuẩn. Khi đến nơi, lợi dụng đường tối, vắng người nên Pháp đã rút dao đâm anh H từ phía sau. Sau khi bị đâm, anh H cố vùng vẫy bỏ chạy, còn Pháp thì lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân bỏ trốn về TP HCM.