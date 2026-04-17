Bắt đối tượng đâm vợ cũ tử vong do mâu thuẫn sau ly hôn

Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Hà Huy Tập, vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 16-4, chị L.T.M. (SN 1986, ngụ tổ dân phố Thắng Hoà, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) đến nhà em trai sống gần đó là anh L.Q.H. (SN 1990) để chơi thì tình cờ gặp lại chồng cũ là Trần Văn Thắng (SN 1981), ngụ cùng tổ dân phố ở đó.

Đối tượng Thắng bị bắt giữ sau khi gây án (Ảnh Xuân Lâm)

Trong lúc ngồi nói chuyện ngoài hành lang nhà anh H., Thắng bất ngờ lấy một con dao đã chuẩn bị sẵn trong người đâm vào vùng cổ chị M.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu ở BVĐK tỉnh Hà Tĩnh nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Hà Huy Tập đã triển khai lực lượng và nhanh chóng bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại vùng đồng gần địa điểm gây án.

Được biết, chị M. vừa trở về địa phương được 5 ngày, sau thời gian đi xuất khẩu lao động.

Hiện, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.