Bắt đối tượng đưa 19 người xuất cảnh trái phép sang Đài Loan bằng đường biển

Ngày 4-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Văn Đức (SN 1977, ngụ tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh) về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Cơ quan Anh ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Văn Đức. Ảnh: Trần Khôi

Tại cơ quan điều tra, ông Hồ Văn Đức khai được 1 người ở Đài Loan (Trung Quốc) thuê đưa người xuất cảnh trái phép qua Đài Loan với giá 15 triệu đồng.

Vào ngày 21-8-2023, ông Hồ Văn Đức đã tổ chức cho 19 người ngụ ở các tỉnh phía Bắc xuất cảnh trái phép qua Đài Loan bằng đường biển.

Sau khi nhóm người này cập bến Đài Loan thì bị Cảnh sát Đài Loan phát hiện, giam giữ 2 tháng và bị trục xuất về nước.

Được biết, chi phí để mỗi người xuất cảnh qua Đài Loan là hơn 200 triệu đồng và phải nộp trước 40 triệu đồng.