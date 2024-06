Bắt đối tượng truy nã vì đăng ảnh "nóng" của phụ nữ lên mạng xã hội

Chiều 12-6, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Văn Đặng (30 tuổi; ngụ huyện Phước Long) là đối tượng bị truy nã về hành vi "Làm nhục người khác".



Đối tượng Nguyễn Văn Đặng. Ảnh: Cổng thông tin Công an Bạc Liêu

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 7-2023, chị T. (ngụ huyện Phước Long) phát hiện một tài khoản đăng tải nhiều hình ảnh "nóng" của mình lên Facebook nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua điều tra, công an xác định Đặng là người đăng tải những hình ảnh của chị T. lên mạng xã hội nên ra quyết định khởi tố bị can. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã sau một thời gian thì bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP HCM.