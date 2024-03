Bất đồng mới giữa Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump

Bất chấp chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden sử dụng TikTok để tiếp cận cử tri trẻ, hôm 8-3, ông tuyên bố sẽ ký ban hành luật yêu cầu ByteDance thoái vốn ứng dụng video ngắn TikTok trong 6 tháng nếu dự luật này được quốc hội thông qua. Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu trong ngày 12 hoặc 13-3 và cần có 2/3 thành viên ủng hộ để thông qua dự luật.



Trước đó, Ủy ban Năng lượng và Thương mại thuộc Hạ viện Mỹ hôm 7-3 nhất trí ủng hộ dự luật buộc ByteDance thoái vốn TikTok trong vòng 6 tháng. Nếu không, TikTok sẽ bị chặn khỏi các cửa hàng ứng dụng của hãng Apple, Google và các nhà cung cấp dịch vụ internet ở Mỹ. Đồng thời, dịch vụ lưu trữ web cho các ứng dụng do ByteDance kiểm soát cũng bị cấm.

Tòa nhà trụ sở Bytedance ở Bắc Kinh - Trung Quốc Ảnh: REUTERS

Hồi năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump từng tìm cách cấm TikTok và WeChat của Trung Quốc nhưng bị tòa án Mỹ ngăn chặn. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, ông Trump, người đang tìm cách trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, giờ đây lại bày tỏ sự phản đối về việc cấm TikTok - ứng dụng được 170 triệu người Mỹ sử dụng.

Nhiều lần khẳng định không chia sẻ dữ liệu người dùng Mỹ cho chính phủ Trung Quốc, phía TikTok lập luận rằng dự luật của Hạ viện Mỹ không khác gì lệnh cấm. Hiện vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có chấp thuận bất kỳ thương vụ mua bán nào hay không hoặc liệu TikTok có được thoái vốn sau 6 tháng hay không.

Viện dẫn lý do an ninh quốc gia, Ấn Độ hồi năm 2020 đã cấm sử dụng TikTok và hàng chục ứng dụng khác do các công ty Trung Quốc phát triển. Mỹ cũng đã cấm tải xuống hoặc sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ liên bang trong khi Anh, Canada, Bỉ… có động thái tương tự.