Bắt đồng phạm của chủ cửa hàng vật liệu khai thác khoáng sản trái phép

Sáng 17-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng trong vụ án "vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên" do Nguyễn Hữu Chính (ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, là chủ q cửa hàng vật liệu xây dựng) cầm đầu.

Các bị can bị bắt tạm giam để điều tra việc khai thác tài nguyên trái phép tại huyện Hàm Tân, gồm: Phan Đình Trọng Huy (31 tuổi); Lê Hoàng Khôi (30 tuổi); Nguyễn Thành Công (24 tuổi, cùng trú xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) và Nguyễn Văn Trung (31 tuổi, trú xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp các cơ quan tố tụng, chia làm 2 tổ công tác thi hành lệnh bắt giam, khám xét nơi ở của 4 bị can nói trên.

Theo thông tin ban đầu, 4 bị can có vai trò giúp sức cho Nguyễn Hữu Chính (người đã bị bắt trước đó) với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi để khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Hàm Tân trong thời gian dài.

Nguyễn Hữu Chính, người có vai trò cầm đầu trong vụ án bị khởi tố, bắt giảm. Ảnh: Viện KSND Hàm Tân

Trước đó, ngày 3-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chính (35 tuổi, ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, là chủ 1 cửa hàng vật liệu xây dựng) để điều tra về tội "vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên".

Theo điều tra, ttrong 1 thời gian dài, Nguyễn Hữu Chính đã tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Sơn Mỹ. Cơ quan CSĐT xác định có khoảng 6,2 ha đất tại xã Sơn Mỹ bị đào bới để khai thác cát trái phép.

Trong diện tích đó có khoảng 5 ha là đất của Chính, còn lại của 3 người khác cùng địa phương.

Từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Hữu chính từng bị xử phạt hành chính 5 lần và sau đó, UBND huyện Hàm Tân yêu cầu chuyển hồ sơ vi phạm sang công an huyện để điều tra.

Tháng 3-2024, công an còn phát hiện tại bãi tập kết cát được cho là của Nguyễn Hữu Chính có lượng lớn khoáng sản là cát. Từ bãi tập kết cát này có đường nối vào các điểm khai thác cát trái phép là khu đất trồng keo, bị nghi ngờ do Chính thực hiện.

Tất cả các vị trí bị tác động, khai thác mới nhất mà cơ quan chức năng phát hiện đầu tháng 3-2024 đã được Cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu gửi đi phân tích. Mỗi vị trí bị khai thác trái phép mới phát hiện có diện tích từ 200 m2 đến 5.000 m2, có những vị trí đã khai thác từ trước.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận mở rộng điều tra.