Bất động sản An Gia liên tục bị xử phạt

Chiều 10-1, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố thông tin việc xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Bất động sản An Gia- Mã chứng khoán AGG).

Theo đó, Bất động sản An Gia bị phạt 325 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31-12-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Bất động sản An Gia đã thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua đại hội đồng cổ đông. Theo đó, công ty đã sử dụng 200 tỉ đồng trong tổng số 206,87 tỉ đồng thu được từ đợt chào bán năm 2022 để ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Western City.

Một trong những dự án của Bất động sản An Gia

Ngoài ra, UBCKNN còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Trước đó hơn 1 tháng, Bất động sản An Gia cũng bị phạt gần 400 triệu đồng do vi phạm liên tục nhiều lỗi trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể là công ty đã vi phạm do không công bố thông tin theo quy định phải công bố. Vi phạm giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan qua nhiều năm. Đồng thời công ty cũng không ký hợp đồng bằng văn bản với các bên liên quan khi giao dịch cổ phiếu…

Giá cổ phiếu AGG đóng cửa ngày 10-1 còn 15.050 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 10% so 1 tháng trước.