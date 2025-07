Bất động sản Đà Nẵng sôi động chưa từng thấy

Các nhà đầu tư bắt đầu quay lại với kỳ vọng vào loạt dự án lớn như cảng Liên Chiểu, khu nghỉ dưỡng Làng Vân, tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, khu lấn biển và đặc biệt là khu thương mại tự do đang hình thành.

Tây Bắc tăng tốc, trung tâm tăng giá mạnh

Anh Nguyễn Văn Hùng, một nhà đầu tư gắn bó lâu năm với thị trường địa phương, cho biết giá đất ven đường Nguyễn Tất Thành đã tăng đều từ cuối năm 2024, hiện đạt khoảng 66 - 70 triệu đồng/m² với đất mặt tiền, trong khi đất phía trong dao động 40 - 42 triệu đồng/m². Nhiều nhà đầu tư đang tập trung gom đất quanh khu vực này đặt kỳ vọng vào chuỗi dự án hạ tầng đang và sắp triển khai.

Tại khu vực dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, các lô đất trị giá từ 3 - 10 tỉ đồng đang giao dịch sôi động - theo chia sẻ từ anh Lê Huy, đại diện sàn giao dịch Newlands. Trong khi đó, khu đô thị Golden Hills, giáp ranh với nhiều đại dự án cũng ghi nhận mức giá tăng lên 2,7 - 3,2 tỉ đồng/lô và thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Các khu đô thị khu vực Tây Bắc Đà Nẵng đang thu hút nhà đầu tư nhờ “ăn theo” những dự án lớn đang triển khai

Không chỉ khu ven biển, vùng ven như chân núi Bà Nà hay các xã thuộc huyện Hòa Vang (cũ) như Hòa Liên, Hòa Sơn cũng đang ghi nhận sự quan tâm trở lại. Tại đây, những lô đất có pháp lý rõ ràng đã tăng khoảng 10% - 20% so với đầu năm, hiện dao động từ 1,3 - 1,4 tỉ đồng/lô. Các khu vực quanh đường vành đai phía Tây cũng trở thành tâm điểm săn đón, do được dự kiến tích hợp vào một phần khu thương mại tự do.

Từ tháng 7-2025, Đà Nẵng chính thức áp dụng bảng giá đất mới, thiết lập mặt bằng giá mới cho nhiều khu vực. Tại trung tâm, giá đất đã vọt lên mức cao nhất lịch sử như đường Bạch Đằng, tuyến ven sông Hàn đắt đỏ nhất - hơn 340 triệu đồng/m². Đường Nguyễn Văn Linh - trục huyết mạch từ sân bay ra biển - tăng lên 242 triệu đồng/m². Các đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Trần Phú… đều ghi nhận mức tăng mạnh, xác lập mặt bằng giá mới cho khu lõi đô thị.

Tại khu vực ven biển, cung đường Võ Nguyên Giáp hiện dao động 220 triệu đồng/m². Trong khi đó, phường Ngũ Hành Sơn ghi nhận tốc độ tăng giá mạnh nhất với mức tăng lên đến 172%. Các xã thuộc huyện Hòa Vang (cũ) như Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Sơn… cũng có mức tăng trên 160%. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho rằng việc điều chỉnh bảng giá đất là bước đi cần thiết, giúp thị trường minh bạch, phản ánh đúng giá trị thực và hướng dòng vốn đến các khu vực có tiềm năng, hạn chế tình trạng đầu cơ thổi giá ảo.

Cùng với việc điều chỉnh bảng giá, Đà Nẵng cũng đang đẩy nhanh tháo gỡ các vướng mắc pháp lý kéo dài suốt nhiều năm. Nhiều dự án từng "nằm im" do vướng quy hoạch hoặc thủ tục đầu tư nay đã được khơi thông, cho phép tái khởi động.

Đặc biệt, việc hợp nhất hành chính giữa Đà Nẵng và Quảng Nam mở ra không gian phát triển rộng lớn ở vùng giáp ranh như Hòa Xuân, Hòa Tiến, phường Ngũ Hành Sơn, Điện Bàn, Điện Bàn Đông. Các khu đô thị như Điện Nam - Điện Ngọc đang ghi nhận giá đất tăng rõ rệt, nhất là các phân khu có pháp lý rõ ràng và hạ tầng kết nối sẵn.

Hướng đến pháp lý rõ ràng

Sự hồi phục của thị trường lần này không đi kèm làn sóng đầu cơ ồ ạt mà diễn ra có chọn lọc, với trọng tâm là pháp lý rõ ràng và mục tiêu đầu tư dài hạn. Theo anh Đỗ Viết Tuấn, đại diện một sàn giao dịch tại phường Liên Chiểu, sau thông tin thành lập khu thương mại tự do, lượng giao dịch tăng rõ rệt nhưng chủ yếu tập trung vào những lô đất đã có sổ đỏ, pháp lý hoàn chỉnh. "Các sản phẩm chưa hoàn thiện hồ sơ gần như không có giao dịch. Nhà đầu tư giờ rất kỹ lưỡng, không ai còn muốn "ôm rủi ro" như trước" - anh Tuấn nói.

Vệt đất khu vực ven biển Nguyễn Tất Thành cũng tăng giá nhờ các dự án lớn

Ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản, nhận định các thông tin quy hoạch lớn đang tạo hiệu ứng tâm lý tích cực cho thị trường Tây Bắc. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nhà đầu tư không nên chạy theo tin đồn hoặc kỳ vọng quá mức vào các dự án còn nằm trên giấy.

Từ góc nhìn vĩ mô, ông Nguyễn Huyền Anh - Tổng Giám đốc Công ty Xúc tiến thương mại Việt Trung - cho rằng Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn đầu của chu kỳ tăng giá bất động sản kéo dài từ 5 - 7 năm. "Năm 2024 là đáy chu kỳ. Từ nay đến năm 2028, thị trường sẽ tăng mạnh và đây mới là con sóng đầu tiên" - ông dự đoán. Ông Huyền Anh đánh giá 3 khu vực nhiều tiềm năng là Hòa Vang, Liên Chiểu và Thuận Phước - Nại Hiên Đông. Trong đó, Hòa Vang đang là vùng đất "giá mềm", chỉ khoảng 3 - 10 triệu đồng/m², nhưng thu hút nhờ quỹ đất rộng, có thể quy hoạch thành các khu đô thị sườn đồi. Thuận Phước - Nại Hiên Đông dù đã tăng giá 30%-50% nhưng vẫn là "vùng trũng" giá giữa trung tâm, hứa hẹn bật lên khi các dự án như hầm chui Vân Đồn, bến du thuyền và công viên ven sông hoàn thiện. Liên Chiểu sẽ là điểm sáng dài hạn nhờ vị trí chiến lược ven biển, tiếp giáp khu thương mại tự do, cảng nước sâu và trung tâm logistics mới của thành phố.

Cần cẩn trọng Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE, nhận định sau khi Đà Nẵng mở rộng địa giới, thị trường bất động sản ghi nhận những khu vực tăng giá thật nhờ hạ tầng cải thiện, quy hoạch đồng bộ và sự tham gia của chủ đầu tư uy tín. Tuy nhiên, cũng xuất hiện tình trạng tăng giá ảo do tâm lý đầu cơ và kỳ vọng ăn theo thông tin sáp nhập. Bà Dung cho rằng hiện tượng sốt đất ảo không đáng ngại như giai đoạn trước đại dịch COVID-19, nhưng nhà đầu tư từ nơi khác cần thận trọng, đặc biệt là khi chưa hiểu rõ thị trường địa phương.