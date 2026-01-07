HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bất động sản Hà Nội và TPHCM xác lập kỷ lục mới

(NLĐO)- Nguồn cung và giao dịch bất động sản tại Hà Nội và TPHCM xác lập kỷ lục mới, cao nhất trong 3 năm

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, trong quý IV/2025, tổng nguồn cung căn hộ mở bán mới tại Hà Nội và TPHCM đạt hơn 66.000 căn, mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Cụ thể, tại Hà Nội, nguồn cung mở bán mới trong quý IV đạt khoảng 15.500 căn, tăng 85% so với quý trướcvà tăng 26% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận tới 14 dự án lần đầu ra mắt, cao nhất từ trước đến nay trong một quý.

Nguồn cung tiếp tục dịch chuyển ra ngoài khu vực trung tâm, trong đó Văn Giang (Hưng Yên) đóng vai trò dẫn dắt khi cung cấp khoảng 9.400 căn, chiếm 61% tổng nguồn cung toàn thị trường, tăng gấp 8,6 lần so với quý trước.

Tại TPHCM sự phục hồi rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng kéo dài. Nguồn cung mở bán mới trong quý đạt khoảng 14.500 căn, tăng 130% so với quý trước và cao gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Bình Dương giữ vai trò động lực chính, đóng góp khoảng 8.200 căn, chiếm 57% tổng nguồn cung mới, với mức tăng ấn tượng cả theo quý lẫn theo năm.

Bất động sản tại Hà Nội và TPHCM xác lập kỷ lục mới - Ảnh 1.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, nhận định thị trường căn hộ Hà Nội và TPHCM đang bước vào một giai đoạn chuyển mình với sự phân hóa rõ rệt về động lực tăng trưởng. 

Thị trường Hà Nội được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng nhưng với tốc độ ổn định và mặt bằng giá phù hợp hơn với số đông. 

TPHCM đang đứng trước một làn sóng tăng trưởng mới khi các điểm nghẽn pháp lý dần được khai thông. Đặc biệt, việc triển khai các dự án trọng điểm tại khu vực Thủ Thiêm trong năm 2026 sẽ đóng vai trò là "đầu tàu" thiết lập những cột mốc giá mới, tái định vị hoàn toàn mặt bằng giá trị cho khu vực trung tâm.

bất động sản thị trường bất động sản xác lập kỷ lục căn hộ cao cấp kỷ lục mới Nghiên cứu thị trường
