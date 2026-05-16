Bất động sản Khánh Hòa bắt đầu hồi phục

Ngày 15-5, ông Phan Việt Hoàng, Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản (BĐS) Khánh Hòa, cho biết trong quý I/2026, thị trường BĐS địa phương tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực với 16.650 giao dịch, tổng giá trị hơn 20.639 tỉ đồng.

Dù chưa có nhiều dự án nhà ở mới đủ điều kiện mở bán, sức mua vẫn duy trì khá tốt, đặc biệt ở phân khúc đất ở và nhà ở phục vụ nhu cầu thực.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, trong tổng số 16.650 giao dịch, nhóm đất ở tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhất với 10.701 giao dịch, tổng giá trị khoảng 19.054,7 tỉ đồng. Trong đó, đất ở đô thị ghi nhận 1.711 giao dịch, đất ở nông thôn đạt 4.856 giao dịch.

Phân khúc nhà ở riêng lẻ cũng duy trì sức hút với 3.232 giao dịch, tổng giá trị hơn 11.247 tỉ đồng. Thị trường căn hộ chung cư bắt đầu sôi động trở lại với 902 giao dịch, tổng giá trị hơn 1.109 tỉ đồng. Ngoài ra, nhóm BĐS khác ghi nhận 5.949 giao dịch, tổng giá trị khoảng 1.584 tỉ đồng.

Thị trường bất động sản Khánh Hòa đang phục hồi với những tín hiệu tích cực, hướng đến các bất động sản có pháp lý rõ ràng

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đánh giá thị trường đang chuyển dịch theo hướng bền vững hơn khi người mua ưu tiên các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, phục vụ nhu cầu ở thực thay vì đầu cơ ngắn hạn. Đây là yếu tố giúp thị trường duy trì ổn định trong bối cảnh nguồn cung mới còn hạn chế.

Ông Phan Việt Hoàng cho rằng dù đầu năm 2026 thị trường chịu tác động từ biến động lãi suất ngân hàng và nguồn cung hạn chế, BĐS tại Khánh Hòa vẫn cho thấy sức chống chịu tốt hơn giai đoạn trước.

Theo ông, việc siết chặt quản lý, minh bạch pháp lý và thanh lọc hoạt động đầu cơ đã góp phần làm lành mạnh môi trường đầu tư. "Năm 2026, phân khúc nhà ở xã hội sẽ giữ vai trò dẫn dắt thị trường nhờ nhu cầu ở thực lớn và các chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Hiện toàn tỉnh có nhiều dự án nhà ở xã hội đang triển khai với tổng quy mô hơn 6.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 25.110 tỉ đồng" - ông Hoàng thông tin thêm.

Cũng theo ông Hoàng, dù quý I/2026 chưa có dự án nhà ở mới đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, song nhiều dự án lớn vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có dự án Khu nhà ở và du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sum Lâm - Medivillage với tổng vốn hơn 508 tỉ đồng; Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương khoảng 210 tỉ đồng; khu biệt thự Nha Trang - Seapark hơn 221 tỉ đồng; dự án mở rộng phía Tây khu dân cư Đất Lành khoảng 280 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhiều đại dự án đô thị cũng đang được thúc đẩy triển khai như khu đô thị mới Đầm Môn và khu đô thị mới Tu Bông của Tập đoàn Sun Group tại Khu Kinh tế Vân Phong, với tổng vốn đầu tư hơn 65.308 tỉ đồng. Bên cạnh đó, khu đô thị mới Diên Thạnh gần 4.878 tỉ đồng và khu đô thị hỗn hợp Cam Lâm vừa được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Ở phân khúc nhà ở hình thành trong tương lai, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã xác nhận đủ điều kiện mở bán đối với một số dự án như tòa nhà hỗn hợp Hacom Mall, chung cư Hoàng Đế và khu nhà ở Vinpearl Phú Quý với 35 căn nhà ở.

Ông Trần Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã thành lập nhóm Zalo "HTTT - Nhà ở và Thị trường BĐS - Khánh Hòa" nhằm cập nhật tình hình triển khai, tiếp nhận và giải đáp khó khăn trong quá trình vận hành Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS.

Hiện hệ thống đã tạo lập 221 tài khoản, gồm 34 tài khoản của chủ đầu tư và sàn giao dịch BĐS; 49 tài khoản của các văn phòng công chứng; 8 tài khoản của các sở, ngành liên quan.

Ngoài ra, 65 xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh cũng đã tham gia hệ thống để phục vụ việc nhập liệu và phê duyệt thông tin.