Cơ hội và thách thức

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP và các sở, ban, ngành TP Cần Thơ; các cơ quan báo đài; hàng trăm hội viên doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn TP Cần Thơ và một số tỉnh miền Tây tham dự.

Đặc biệt là sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, diễn giả có tầm ảnh hưởng trên cả nước, như: Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam; Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế, tài chính, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách, tài chính, tiền tệ quốc gia.

Về phía TP Cần Thơ có sự tham dự của ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; ông Dương Quốc Thủy, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ.

Tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa – Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ - đã trình bày báo cáo tình hình thị trường BĐS khu vực Tây Nam Bộ và TP Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2022, dự báo thị trường trong 6 tháng cuối năm; nhận định và đề ra phương hướng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tồn tại cho các doanh nghiệp BĐS trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, đây cũng là dịp kết nối các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực BĐS và vinh danh, khen thưởng những hội viên có kết quả kinh doanh tốt, đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ và thị trường BĐS TP Cần Thơ.

Diễn đàn BĐS Tây Nam Bộ năm 2022 "Cơ hội – Thách thức"

Phát biểu về thị trường BĐS Tây Nam Bộ trong 6 tháng đầu năm 2022 và cơ hội thị trường 6 tháng cuối năm, bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa cho biết: "Nguồn cung 6 tháng giảm do việc kiểm soát pháp lý BĐS, kiểm soát tín dụng BĐS, hạn chế tách thửa một số địa phương; giá bán không quá biến động so với cuối 2021, nhu cầu giảm, thanh khoản hơi chậm do ảnh hưởng dịch bệnh, tình hình kinh tế - chính trị.

Đáng chú ý, thị trường xuất hiện nhà đầu tư cá nhân từ các khu vực khác (Hà Nội, TP HCM…). Các phân khúc giao dịch tốt điển hình như: sản phẩm đã có sổ, căn hộ giá bình dân, căn hộ nhà ở xã hội; bất động sản gần khu công nghiệp thanh khoản tốt, nhà phố xây sẵn khu vực quận trung tâm thu hút sự quan tâm của người mua ở".

Dự báo về xu hướng cuối năm, bà Hoa cho biết: "Phân khúc được ưa chuộng là các dòng sản phẩm mới như căn hộ cao cấp ở các vị trí trung tâm TP Cần Thơ, nhà phố trung tâm hoặc đại đô thị có nhiều tiện ích, đất nền sổ đỏ giá dưới 2 tỉ/nền".

Tiếp tục khẳng định uy tín trên thị trường BĐS

Tiếp nối những thành tích đạt được trong thời gian vừa qua, trong năm 2022, Công ty Cổ phần Bất Động Sản Cần Thơ tiếp tục được Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ vinh danh là công ty môi giới BĐS uy tín tại TP Cần Thơ. Đây chính là thành quả cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hơn 200 nhân sự trong suốt chặng đường đầy thách thức.

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Cần Thơ được vinh danh là công ty môi giới BĐS uy tín tại TP Cần Thơ trong Diễn đàn BĐS Tây Nam Bộ năm 2022 "Cơ hội – Thách thức"

Những năm qua, Công ty Cổ phần Bất Động Sản Cần Thơ đã cung ứng ra thị trường hàng ngàn sản phẩm BĐS giá trị cao, đồng thời trao chìa khóa an cư thịnh vượng đến rất nhiều khách hàng. Bằng những lợi thế riêng có được như tầm nhìn, tiềm lực tài chính, trình độ quản lý, thương hiệu, quan hệ đối tác chiến lược cùng đội ngũ nhân viên sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm,.. ban lãnh đạo công ty luôn hoạch định hướng chiến lược phát triển các loại hình kinh doanh bất động sản mang đến nơi an cư lý tưởng và đầu tư sinh lợi nhuận cao cho Quý khách hàng.

"Tận tâm mới chinh phục được trái tim khách hàng", chính là nguyên tắc cơ bản do CEO Công ty Cổ phần Bất Động Sản Cần Thơ đề ra và mong muốn công ty phải hoàn thành tốt. Đối với mỗi khách hàng đều phải tư vấn thật tận tâm, mang đến những thông tin chuẩn xác cùng giá trị thịnh vượng. Bởi sự thịnh vượng của khách hàng chính là sự thành công của công ty.

Và sau ngần ấy thời gian không ngừng nỗ lực, bên cạnh được vinh danh với những giải thưởng danh giá, Công ty Cổ phần Bất Động Sản Cần Thơ còn nhận được "quả ngọt" chính là sự tin tưởng và lòng tin của hàng nghìn khách hàng. Và bên cạnh việc phát triển doanh nghiệp vững mạnh, Công ty Cổ phần Bất Động Sản cần Thơ còn ý thức cao về trách nhiệm đối với cộng đồng, luôn cân nhắc và sẵn sàng đóng góp giúp cho thị trường BĐS nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung góp phần an sinh xã hội và phát triển vững bền.

Chính vì những nỗ lực và đóng góp đó, tại Diễn đàn BĐS Tây Nam Bộ năm 2022 "Cơ hội – Thách thức", CEO Dương Quốc Chung đã vinh dự nhận được bằng khen từ Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ vì đã có đóng góp tích cực cho Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ và thị trường BĐS TP Cần Thơ.

Ông Dương Quốc Chung (thứ 2 từ phải sang), CEO Công ty Cổ phần Bất Động Sản Cần Thơ, nhận bằng khen từ Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ vì đã có đóng góp tích cực cho hiệp hội BĐS TP Cần Thơ và thị trường BĐS TP Cần Thơ

Mang trong mình lửa nhiệt huyết và khát vọng của những người tiên phong, với khát vọng trở thành doanh nghiệp bất động sản hàng đầu khu vực Tây Nam Bộ, Công ty Cổ phần Bất Động Sản Cần Thơ luôn đặt sự thịnh vượng của khách hàng là kim chỉ nam trong mọi kế hoạch phát triển. Những sản phẩm BĐS chất lượng, pháp lý minh bạch, tỷ suất lợi nhuận cao chính là những sản phẩm công ty luôn mong muốn mang đến cho quý khách hàng và quý nhà đầu tư.

Trải qua hơn 3 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Bất Động Sản Cần Thơ đã ngày càng khẳng định được uy tín của mình trên thị trường BĐS TP Cần Thơ nói riêng và vùng Tây Nam Bộ nói chung.

Được Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ vinh danh là công ty môi giới BĐS uy tín tại TP Cần Thơ chính là thành quả, là tiền đề vững chắc để công ty tiếp tục mang nhiều giá trị phồn vinh đến quý khách hàng và quý nhà đầu tư trong thời gian sắp tới.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP BĐS Cần Thơ – Thành viên Tổng Công ty Đất Xanh Miền Tây

Địa chỉ: 29C, Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Hotline: 0796 999 889

Email: cantho@datxanhmientay.net

Website: https://canthoreal.vn/