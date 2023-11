Đến ngày 16-11, nước vẫn bủa vây khu A - Khu đô thị An Vân Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Với những dự án bất động sản sang trọng, hiện đại, mỗi căn hộ ở đây có giá bạc tỉ bởi sở hữu vị trí đắc địa, trung tâm TP Huế. Tuy nhiên, khu vực này do thấp trũng nên được xem là "rốn lũ" của Huế.



Dù ở thời điểm đỉnh lũ, xung quanh ngập nhưng Phú Xuân City Huế vẫn không thể ngập.

Vào chiều tối 14-11, cư dân các khu nhà ở quanh đây cuống cuồng di chuyển ôtô đến nơi cao ráo, tất bật đưa tài sản trong nhà lên cao trước khi lũ sông Hương ập về. Nhiều người nhanh chóng đưa được xe lên các điểm cao như cống Phát Lát trên đường Tố Hữu nhưng có người lại chậm chân. Đây không phải là lần đầu tiên cư dân nơi đây phải đau đầu mỗi khi lũ về.



Tuy nhiên, đối với cư dân khu đô thị Phú Xuân City Huế tại Khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2, thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, phường Xuân Phú và An Đông, TP Huế, do Công ty CP đầu tư bất động sản Phú Xuân làm chủ đầu tư thì lại khác. Dù lũ năm nay lớn hơn năm 2020 khá nhiều nhưng họ vẫn thảnh thơi ngồi cà phê vì không lo xe cộ, tài sản bị ngập; không bận bịu dọn lũ bùn khi nước rút bởi cos nền dự án khá cao.



Chị Nguyễn Thị H., chủ nhân 1 căn hộ tại Phú Xuân City Huế, chia sẻ: "Nền dự án cao hơn mặt đường gần cả mét, còn nền nhà thì cao hơn nhiều nên nước chẳng lên được. Lụt ở Huế thì ai cũng biết rồi, đường sá đâu đâu cũng ngập. Vậy nên mình bỏ tiền tỉ ra mua nhà thì phải chọn nơi sống cho xứng đáng".



Theo ghi nhận, vào chiều tối 15-11, khi đỉnh lũ sông Hương đạt 4,34 m thì các tuyến đường nội bộ của dự án Phú Xuân City vẫn không bị ngập nước, thi thoảng một số vị trí nước chỉ tráng qua.



Cos nền cao ráo nên ôtô không sợ ngập lụt. Ảnh chụp vào ngày 15-11.

Ông Lê Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu đô thị Phú Xuân City Huế, nói rằng nổi bật nhất của dự án là có cos nền cao ráo, cao độ san nền trung bình là +3,1m và cao nhất là +3,4m ở nút giao trung tâm dự án. Hạ tầng giao thông được quy hoạch đồng bộ để đảm bảo không bị ngập úng do lũ lụt và mưa bão gây ra.

"Có hơn 70 phương tiện đến tránh lũ ở dự án chúng tôi. Ngoài ôtô của cư dân khu đô thị thì chúng tôi còn cho phép nhiều người dân lân cận đến đậu đỗ ôtô tránh lũ trong đợt này. Tất cả đều an toàn, chúng tôi rất hạnh phúc khi giúp được người dân từ những chuyện nhỏ nhất" – ông Tuyến cho biết.



Phú Xuân City Huế tiếp giáp 4 đường lớn là Võ Nguyên Giáp, Dương Khuê, Hoàng Lanh, Nguyễn Lộ Trạch và gần chợ Cống mới. Phú Xuân City Huế còn sở hữu vị trí đắc địa khi nằm cạnh khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên - Huế và quảng trường Văn hóa Huế. Với quy mô 8,4 ha, dự án có mật độ xây dựng khoảng 65% gồm 167 căn nhà ở các loại, trong đó có 39 căn biệt thự đơn lập, 128 căn nhà ở liền kề kết hợp dịch vụ và 2 khối nhà ở cao 19 tầng kết hợp thương mại dịch vụ (shophouse).

Kiến trúc mang phong cách tân cổ điển, là sự kết hợp của lối kiến trúc cổ điển xen lẫn với hiện đại, mang lại vẻ đẹp vừa quyền quý, sang trọng nhưng vẫn phóng khoáng và tươi trẻ. Với lối kiến trúc này, dự án không những mang tính thẩm mỹ cao mà còn mang lại kết cấu vững chắc cho khối nhà.