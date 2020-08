Cả 2 phân khúc căn hộ và biệt thự, nhà phố đều chứng kiến sự sụt giảm về nguồn cung đáng kể. Cụ thể, nguồn cung căn hộ mới giảm tới 52% so cùng kỳ năm ngoái, với hơn 9.100 căn, mức thấp nhất trong 5 năm qua. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với phân khúc biệt thự, nhà phố, đất nền sơ cấp khi giảm 43%, với 3.250 căn/nền được tung ra thị trường.



Nguồn cung thấp kỷ lục dẫn đến lượng giao dịch cũng giảm theo. Cụ thể, giao dịch căn hộ giảm tới 55% so với cùng kỳ năm ngoái; biệt thự/nhà phố giảm 34%. Đặc biệt với đất nền, sự sụt giảm các nhà đầu cơ do dịch Covid-19 khiến doanh số giảm tới 67%.

Theo Savills Việt Nam, thời điểm này đa số nhà phát triển BĐS đều đang có tâm lý thận trọng do không chắc chắn về thị trường, còn các nhóm hay cá nhân đầu tư khá e dè do việc mua bán tài sản hay dự án đều phải cần nguồn vốn lớn. Không ít chủ đầu tư phải bán tháo tài sản và danh mục đầu tư của mình do thua lỗ.

Tuy vậy, ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc bộ phận kinh doanh nhà ở của Savills Việt Nam, cho rằng đây có thể xem là thời điểm vàng để đầu tư với một số nhà đầu tư có năng lực. Bên cạnh đó, những yêu cầu về thủ tục, giấy phép do nhà nước ban hành giống như tấm màng lọc lớn, giúp người dân được lựa chọn và sử dụng những sản phẩm sạch và chất lượng, đồng thời giúp thị trường loại bỏ ngay các công ty môi giới BĐS không uy tín hoặc có năng lực tài chính yếu kém.

Ngoài ra, để thích ứng với hoàn cảnh đặc biệt và khác thường hiện nay, theo ông Duy, bản thân doanh nghiệp BĐS có thể tận dụng cơ hội này để tái cơ cấu và thay đổi chiến lược đầu tư, hướng tới phân khúc BĐS có tiềm năng lớn như BĐS công nghiệp hay nghỉ dưỡng. Đồng thời, hoàn thành các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp phép nhằm đón đầu cho chu kỳ phát triển BĐS tiếp theo trong vòng 1 - 2 năm tới.

Tổng giám đốc một doanh nghiệp BĐS tại TP HCM cũng cho rằng một lượng lớn dòng tiền dài hạn vẫn đang dừng lại nghe ngóng, chờ đợi cơ hội. Với tâm lý chung của đa số người Việt, khi thị trường địa ốc giảm tốc, rất nhiều dòng tiền đang chờ giá tốt để mua vào.

Vị này dự báo khoảng cuối năm 2020 đến nửa đầu năm 2021 sẽ là cơ hội cho làn sóng đầu tư BĐS giá rẻ hơn so với cuối năm 2019. Trong khi đó, các BĐS càng cao cấp càng bị lung lay chuỗi giá trị do tác động của dịch Covid-19 làm thị trường chuyển hướng sang phòng thủ nhiều hơn.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP HCM, thừa nhận đại dịch Covid-19 và những khó khăn của thị trường chính là phép thử sàng lọc thị trường, loại bỏ những doanh nghiệp yếu kém hoặc làm ăn kiểu chụp giật. Tuy vậy, ông Châu vẫn đề xuất những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp BĐS và người mua nhà, giúp họ tăng sức chống chịu, vượt qua khó khăn trong cơn bão đại dịch bằng nhiều biện pháp, trong đó có hỗ trợ tín dụng, cơ cấu nợ, giảm lãi vay, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất…