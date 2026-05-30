HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt Dũng "kỷ" cộm cán trong giới anh chị ở tỉnh Nam Định cũ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nguyễn Kỳ Dũng (tức Dũng "kỷ"), đối tượng cộm cán trong giới anh chị Nam Định cũ, bị công an bắt giữ trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỉ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình ngày 29-5 đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát ma túy và Công an phường Nam Định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Kỳ Dũng (SN 1974; ngụ phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình; đối tượng cộm cán trong giới anh chị ở tỉnh Nam Định cũ) để điều tra về hành vi "Đánh bạc" trên không gian mạng.

Công an bắt Dũng "kỷ" nổi danh giới anh chị ở tỉnh Nam Định cũ - Ảnh 1.

Công an thi hành lệnh bắt giữ, khám xét nhà Dũng "kỷ" - một đối tượng cộm cán, nổi danh giới anh chị ở tỉnh Nam Định cũ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, ngày 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình đấu tranh xác định, Nguyễn Kỳ Dũng là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đã nên đã thi hành các lệnh khởi tố, bắt tạm giam.

Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Công an bắt Dũng "kỷ" nổi danh giới anh chị ở tỉnh Nam Định cũ - Ảnh 2.

Nguyễn Kỳ Dũng tỏ ra lì lợm, chống đối khi bị bắt giữ

Đáng chú ý, khi bị bắt giữ, Dũng "kỷ" chống đối, lì lợm, không khai nhận hành vi phạm tội, không ký vào các biên bản tố tụng. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã thu thập, củng cố các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Dũng "kỳ".

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Kỳ Dũng là đối tượng côn đồ cộm cán, ngang ngược, nổi danh trong giới "anh chị" ở tỉnh Nam Định (cũ), có quan hệ xã hội phức tạp; đã có 3 tiền án về các tội "Cướp giật tài sản"; "Cố ý gây thương tích"; "Trộm cắp tài sản".

Nhiều năm trước, Nguyễn Kỳ Dũng cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn tỉnh Nam Định (cũ).

Sau khi bị Công an TP Nam Định (cũ) đấu tranh triệt xóa, làm tan rã băng nhóm; Nguyễn Kỳ Dũng sống khép kín, ngụy tạo vỏ bọc an toàn nhưng lực lượng công an vẫn đưa vào diện quản lý, giám sát chặt chẽ.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 4 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", 4 bị can về tội "Đánh bạc" trong đó có Nguyễn Kỳ Dũng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 nhóm "anh chị"

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 nhóm "anh chị"

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt 3 nhóm cho vay với lãi suất cao, sẵn sàng đe dọa và tấn công gia đình người vay.

Công an TP HCM khởi tố 32 "anh chị" cho vay nặng lãi

(NLĐO) - Sau 1 tháng ra quân tuyên truyền bóc xóa các tờ rơi quảng cáo liên quan hoạt động "tín dụng đen", Công an TP HCM đã khởi tố 6 vụ án và 32 người.

CLIP: Ngoài đại ca Tuấn "thần đèn", công an còn khám nhà một "anh chị" khác

(NLĐO)- Không chỉ xuất hiện tại nhà Tuấn "thần đèn", Công an tỉnh Thanh Hóa còn huy động hàng chục cảnh sát phong tỏa, khám xét nhà một "anh chị" có biệt danh M. "gỗ"

đánh bạc tổ chức đánh bạc đường dây cá độ bóng đá giang hồ cộm cán giới anh chị Dũng "kỷ"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo