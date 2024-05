Bắt giam 1 CSGT gây tai nạn khiến phụ nữ đi bộ tử vong

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Phong (41 tuổi, cán bộ Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Một góc vụ tai nạn được camera nhà dân ghi lại được

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Phong cũng đã được VKSND tỉnh Gia Lai phê chuẩn.

Trước đó, Khoảng 19 giờ tối 2-5, ông Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô BKS 81A - 323.83, lưu thông trên Tỉnh lộ 663, hướng từ thị trấn Chư Prông đi xã Ia Boòng.

Khi đến Km18+400, thuộc địa phận thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, thì xe ông Phong tông vào bà Vũ Thị H. (49 tuổi, trú tại thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng) đang đi bộ cùng chiều, phía trước.

Cơ quan công an đo được nồng độ tài xế

Vụ tai nạn khiến bà Vũ Thị H. tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.