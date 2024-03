Bắt giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ở An Giang

Ngày 23-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Văn Du (SN 1968; ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Văn Du nghe đọc lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam

Tang vật thu giữ

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình công tác, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang, Du đã có hành vi phê duyệt dự toán các gói thầu không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại ngân sách nhà nước nhiều tỉ đồng.



Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.