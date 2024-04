Bắt giam giám đốc và cán bộ kỹ thuật xây dựng ở An Giang

Liên quan vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Ngô Hồng Việt Chương (SN 1980; ngụ thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Phạm Quang Vinh (SN 1989; ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan công an đang tống đạt các quyết định khởi tố đối với bị can Ngô Hồng Việt Chương (người đứng giữa hai cán bộ công an)

Cơ quan công an đang tống đạt các quyết định khởi tố đối với bị can Phạm Quang Vinh (người đứng giữa hai cán bộ công an)

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của 2 bị can Chương và Vinh

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Chương là giám đốc và Vinh là cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Song Tiến.



Trong quá trình thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng các gói thầu về đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang, 2 bị can này đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến gây thiệt hại ngân sách nhà nước nhiều tỉ đồng.

Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của Chương và Vinh, qua đó thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.