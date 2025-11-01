Bắt giữ 3 đối tượng dàn cảnh để cưỡng đoạt 21,5 tỉ đồng

Ngày 1-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Các đối tượng gồm: Lù Thị Quyên Di (41 tuổi), Trần Thị Huyền Trang (35 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Đặng Đình Mạnh (44 tuổi, ngụ xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10-2024 đến tháng 9-2025, Di đã nhiều lần vay tiền của bà V. (48 tuổi, ngụ cùng xã) để đáo hạn ngân hàng và nợ lại số tiền 21,5 tỉ đồng.

Do muốn chiếm đoạt số tiền trên, ngày 11-9, Di đã liên hệ nhờ Trang và Mạnh cùng tham gia.

Trong 2 ngày 13 và 14-9, 3 đối tượng đã bàn bạc, thống nhất cách uy hiếp vợ chồng bà V.

Nhóm đối tượng dàn dựng, đe dọa đang làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của bà V. đến cơ quan công an. Đồng thời, yêu cầu bà V. phải viết giấy xóa nợ, số tiền 21,5 tỉ đồng.

Bị các đối tượng liên tục đe dọa, bà V. lo sợ nên đã đến nhà Di viết giấy xóa nợ toàn bộ số tiền trên.

Sau đó, bà V. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ án.