Pháp luật

Bắt giữ 3 đối tượng dàn cảnh để cưỡng đoạt 21,5 tỉ đồng

Cao Nguyên

(NLĐO) – Ba đối tượng dàn cảnh đang tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của chủ nợ để "xù" nợ 21,5 tỉ đồng.

Ngày 1-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt giữ 3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản 21 , 5 tỉ đồng tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Các đối tượng gồm: Lù Thị Quyên Di (41 tuổi), Trần Thị Huyền Trang (35 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Đặng Đình Mạnh (44 tuổi, ngụ xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10-2024 đến tháng 9-2025, Di đã nhiều lần vay tiền của bà V. (48 tuổi, ngụ cùng xã) để đáo hạn ngân hàng và nợ lại số tiền 21,5 tỉ đồng.

Do muốn chiếm đoạt số tiền trên, ngày 11-9, Di đã liên hệ nhờ Trang và Mạnh cùng tham gia.

Trong 2 ngày 13 và 14-9, 3 đối tượng đã bàn bạc, thống nhất cách uy hiếp vợ chồng bà V.

Nhóm đối tượng dàn dựng, đe dọa đang làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của bà V. đến cơ quan công an. Đồng thời, yêu cầu bà V. phải viết giấy xóa nợ, số tiền 21,5 tỉ đồng.

Bị các đối tượng liên tục đe dọa, bà V. lo sợ nên đã đến nhà Di viết giấy xóa nợ toàn bộ số tiền trên. 

Sau đó, bà V. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tin liên quan

Cháu dựng chuyện bị cướp để "xù" nợ bà nội

Cháu dựng chuyện bị cướp để "xù" nợ bà nội

(NLĐO) – Không có tiền trả nợ cho bà nội, người cháu ở Gia Lai đã dựng hiện trường bị cướp rồi đến cơ quan công an trình báo.

Quảng Bình: Bắt giam kẻ mang ôtô cầm hơn 500 triệu đồng rồi “xù” nợ ngân hàng

(NLĐO) - Hùng mang ôtô đến ngân hàng cầm hơn 500 triệu nhưng không thanh toán gốc, lãi đúng kỳ hạn. Đối tượng này sau đó đã giả mạo giấy chứng nhận đăng ký xe, rồi mang đi cầm 300 triệu và bỏ trốn khỏi địa phương.

TP HCM: Người uống thuốc chuột, kẻ uống thuốc rầy để xù nợ cá độ

(NLĐO) - Máu cờ bạc, mê cá độ khiến nhiều người sẵn sàng cắm nhà và khi không còn gì để xoay, họ đem cả mạng sống của mình ra để cá cược.

