Pháp luật

Bắt giữ 6 đối tượng cắt trộm dây cáp điện

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sáu đối tượng cắt trộm dây cáp điện trung thế ngầm gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng rồi mang đi bán phế liệu.

Ngày 25-1, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi cắt trộm dây cáp điện trung thế.

Các đối tượng này gồm A H. (SN 2009), A W. (SN 2005), Kh. V. Đ. (SN 1996), A L. (SN 2000), S. (SN 2004, cùng trú phường Kon Tum) và A L. Th. (SN 2007, phường Đăk Bla, cùng thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

Bắt 6 đối tượng cắt trộm dây cáp điện tại phường Kon Tum , Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Các đối tượng trộm cắp đường dây điện trung thế được đưa tới hiện trường làm rõ vụ việc

Trước đó, vào sáng 24-1, Công an phường Kon Tum tiếp nhận đơn trình báo về việc lưới điện tại công trình chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn phường bị kẻ gian cắt phá, lấy trộm khoảng 300 m dây cáp ngầm điện trung thế, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Công an phường Kon Tum nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức nhiều mũi truy vết để điều tra, làm rõ.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường Kon Tum đã phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng trên được xác định là thủ phạm gây ra vụ việc. 

Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ ngày 25-12-2025 đến thời điểm bị phát hiện, đã thực hiện 6 lần cắt trộm, với tổng chiều dài dây cáp khoảng 300m.

Thượng tá Dương Việt Trung, Trưởng Công an phường Kon Tum, cho biết ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã quyết liệt vào cuộc đấu tranh, nhanh chóng triệt phá vụ cắt trộm, qua đó thể hiện rõ quyết tâm trong công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, tạo môi trường ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

Trước đó, vào tháng 9-2025, Công an phường Kon Tum đã triệt phá, bắt giữ 8 đối tượng trộm cắp dây cáp ngầm điện trung thế và được UBND phường Kon Tum khen thưởng đột xuất.

Đường cao tốc Liên Khương - Prenn tiếp tục bị cắt trộm dây điện chiếu sáng

Đường cao tốc Liên Khương - Prenn tiếp tục bị cắt trộm dây điện chiếu sáng

(NLĐO) - Sau khi khắc phục sự cố bị cắt trộm dây điện chiếu sáng, tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn tiếp tục bị kẻ xấu cắt trộm.

Học sinh cắt trộm dây điện bị điện giật chết

(NLĐO) - 1 trong 3 học sinh cắt trộm dây điện công cộng đã bị điện giật chết ngay tại chỗ.

Hơn 1.000 hộ dân mất điện vì nạn trộm dây điện

(NLĐ) - Đường dây điện nối vào bình hạ thế của trạm biến áp Tam Phú 4 (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ - Quảng Nam) bị trộm cắt mất vào khoảng 3 giờ ngày 15-1, làm cho hơn 1.000 hộ dân ở khu vực này bị mất điện. Đến chiều cùng ngày, điện ở khu vực này vẫn chưa có lại

