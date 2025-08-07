Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt

Ngày 7-8, Công an phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường Tân Hiệp, TP HCM bắt giữ đối tượng Võ Văn Tài (SN 2006; ngụ phường Láng Tròn).

Đối tượng Võ Văn Tài. Ảnh: Cổng Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, tháng 11-2024, Tài bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Đến tháng 6-2025, Tài bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã ban hành quyết định truy nã đặc biệt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, lực lượng làm nhiệm vụ của Công an phường Láng Tròn đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Hiệp.



