Bắt giữ đối tượng chém 4 người nhập viện

Ngày 11-5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt giữ Bùi Trung Mạnh (SN 1974, trú tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên), là nghi phạm dùng dao chém 4 người hàng xóm nhập viện.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Bùi Nội

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 ngày 10-5, tại khu vực đường ngõ trước cửa nhà ông Bùi Trung Th. (SN 1962, tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ) xảy ra vụ việc Bùi Trung Mạnh (SN 1974, ở cạnh nhà và là anh họ của ông Th.) dùng dao chém gây thương tích cho 4 người.

Các nạn nhân gồm: Bùi Trung Th. (SN 1993, con trai ông Th.); bà Vũ Thị H. (SN 1958, hàng xóm nhà ông Th.); chị Bùi Thị Th. (SN 1998, con gái ông Th.) và cháu Phạm Thanh Ph. (SN 2023, con chị Th. và là cháu ngoại ông Th.).

Sau khi gây án, Mạnh lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phân công Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Mạnh đã dùng dao (dạng dao nhà bếp có cán gỗ, mũi bằng) chém gây thương tích cho anh Th..

Đúng lúc này, chị Th. bế con là cháu Ph. chạy ra liền bị Mạnh dùng dao chém; Khi chị Th. bỏ chạy được đến nhà bà H. hàng xóm gần nhà, đưa cháu Ph. cho bà H. thì Mạnh chạy đến chém cháu Ph. và chém vào tay bà H..

Sau đó, Mạnh cầm theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Cơ quan chức năng xác định anh Th., chị Th. và cháu Ph. bị đa chấn thương, bà H. bị thương nhẹ ở tay. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa Mạnh và ông Th. từ trước.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ được Mạnh khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 1 km tại khu vực khu dân cư thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.