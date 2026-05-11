HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng chém 4 người nhập viện

Tr.Đức

(NLĐO)- Bùi Trung Mạnh đã dùng dao chém gây thương tích cho 4 người, trong đó có một cháu nhỏ 3 tuổi.

Ngày 11-5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt giữ Bùi Trung Mạnh (SN 1974, trú tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên), là nghi phạm dùng dao chém 4 người hàng xóm nhập viện.

Bắt giữ đối tượng chém 4 người vì mâu thuẫn hàng xóm tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Bùi Nội

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 ngày 10-5, tại khu vực đường ngõ trước cửa nhà ông Bùi Trung Th. (SN 1962, tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ) xảy ra vụ việc Bùi Trung Mạnh (SN 1974, ở cạnh nhà và là anh họ của ông Th.) dùng dao chém gây thương tích cho 4 người.

Các nạn nhân gồm: Bùi Trung Th. (SN 1993, con trai ông Th.); bà Vũ Thị H. (SN 1958, hàng xóm nhà ông Th.); chị Bùi Thị Th. (SN 1998, con gái ông Th.) và cháu Phạm Thanh Ph. (SN 2023, con chị Th. và là cháu ngoại ông Th.).

Sau khi gây án, Mạnh lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phân công Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Mạnh đã dùng dao (dạng dao nhà bếp có cán gỗ, mũi bằng) chém gây thương tích cho anh Th..

Đúng lúc này, chị Th. bế con là cháu Ph. chạy ra liền bị Mạnh dùng dao chém; Khi chị Th. bỏ chạy được đến nhà bà H. hàng xóm gần nhà, đưa cháu Ph. cho bà H. thì Mạnh chạy đến chém cháu Ph. và chém vào tay bà H..

Sau đó, Mạnh cầm theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Cơ quan chức năng xác định anh Th., chị Th. và cháu Ph. bị đa chấn thương, bà H. bị thương nhẹ ở tay. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa Mạnh và ông Th. từ trước.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ được Mạnh khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 1 km tại khu vực khu dân cư thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Tin liên quan

Không mượn được xe, người đàn ông cầm rựa chém hàng xóm trọng thương

Không mượn được xe, người đàn ông cầm rựa chém hàng xóm trọng thương

(NLĐO) – Chỉ vì không mượn được xe rùa, người đàn ông ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định qua nhà hàng xóm gây sự rồi dùng rựa chém một người trọng thương.

Mâu thuẫn đất đai, chém hàng xóm tử vong

(NLĐO) - Mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, Vinh đã dùng dao chém hàng xóm tử vong tại chỗ

Quảng Nam: Nhậu xỉn, vác rựa qua chém hàng xóm nguy kịch

(NLĐO) – Sau khi nhậu xỉn, người đàn ông 40 tuổi nhớ lại cuộc cãi vã với ông hàng xóm nơi mình thuê nhà nên vác rựa qua tìm chém.

nghi phạm hàng xóm mâu thuẫn chém 4 người nhập viện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo