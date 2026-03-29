HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật, chiếm đoạt của người chạy xe ôm

Cao Nguyên

(NLĐO) – Nam thanh niên lừa thuê xe ôm chở tới những khu rẫy vắng rồi cướp giật hoặc lừa đảo chiếm đoạt xe máy của các nạn nhân.

Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, ngụ phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa).

Bắt giữ đối tượng cướp giật xe máy của người chạy xe ôm tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan công an bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thành Đức

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2025, Đức đến tỉnh Đắk Lắk, cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng mà Đức nhắm tới là những người hành nghề xe ôm. Thủ đoạn của Đức là thuê xe ôm chở đến các khu vực rẫy vắng, ít người qua lại rồi đưa ra nhiều lý do khác nhau để chiếm đoạt chiếc xe máy.

Với thủ đoạn đó, từ ngày 14-7 đến ngày 19-7-2025, Đức đã gây ra 4 vụ chiếm đoạt 4 chiếc xe máy.

Trong đó có 2 vụ cướp giật và 1 vụ lừa đảo của 3 người hành nghề xe ôm trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Vụ còn lại, Đức lừa mượn xe máy của người quen ở xã Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk rồi chiếm đoạt.

Sau nhiều tháng tích cực điều tra, đến ngày 27-3, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đức khi đang lẩn trốn tại TPHCM.

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp 2 kẻ cướp xe ôm táo tợn ở quận 4, TP HCM

(NLĐO) - Lợi dụng lúc đêm tối vắng người, hai thanh niên ở quận 4 (TP HCM) đã ra tay cướp chiếc xe máy của tài xế xe ôm công nghệ.

Cướp xe ôm ở Đắk Lắk, vào Bình Dương xin đi cai nghiện

(NLĐO) - Nam thanh niên nghiện ma túy đã lừa cụ ông 69 tuổi tới đoạn đường vắng rồi ra tay cướp xe ôm.

Đôi nam nữ 16 và 17 tuổi liều lĩnh cướp xe ôm trên phố

(NLĐO)- Đôi nam nữ trẻ tuổi bắt một chiếc xe ôm công nghệ, khi đến một con ngõ, nam thiếu niên đã dùng dao dí vào cổ tài xế xe ôm rồi đôi nam nữ này cướp xe, tiền mặt bỏ đi.

chiếm đoạt tài sản tỉnh Đắk Lắk cướp giật tài sản chạy xe ôm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo