Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, ngụ phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa).

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2025, Đức đến tỉnh Đắk Lắk, cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng mà Đức nhắm tới là những người hành nghề xe ôm. Thủ đoạn của Đức là thuê xe ôm chở đến các khu vực rẫy vắng, ít người qua lại rồi đưa ra nhiều lý do khác nhau để chiếm đoạt chiếc xe máy.

Với thủ đoạn đó, từ ngày 14-7 đến ngày 19-7-2025, Đức đã gây ra 4 vụ chiếm đoạt 4 chiếc xe máy.

Trong đó có 2 vụ cướp giật và 1 vụ lừa đảo của 3 người hành nghề xe ôm trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Vụ còn lại, Đức lừa mượn xe máy của người quen ở xã Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk rồi chiếm đoạt.

Sau nhiều tháng tích cực điều tra, đến ngày 27-3, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đức khi đang lẩn trốn tại TPHCM.