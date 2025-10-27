Ngày 27-10, Công an phường Quy Nhơn xác nhận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Đức (SN 2002; trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 25-10, bà Dư Thị Minh (SN 1971, trú phường Quy Nhơn) điều khiển xe ba bánh dành cho người khuyết tật lưu thông trên đường Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn.

Khi bà Minh dừng lại bán vé số, một thanh niên đi xe máy Exciter giả vờ hỏi mua rồi bất ngờ giật túi xách của nạn nhân. Bên trong có điện thoại, giấy tờ tùy thân, 460 tờ vé số và 2,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 7 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Quy Nhơn nhanh chóng khoanh vùng, trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường và khu dân cư lân cận, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai truy tìm thủ phạm.

Đến khoảng 2 giờ sáng 27-10, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hữu Đức. Tại cơ quan công an, Đức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.