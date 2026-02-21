HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt giữ đối tượng đốt xe khi bị kiểm tra độ cồn

Kỳ Nam - Ảnh, clip: Người dân cung cấp

(NLĐO)- Người đàn ông ở phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa đã đốt xe máy sau khi bị Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

Sáng 21-2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã phối hợp với Công an phường Cam Linh bắt giữ đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ, đốt xe máy gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 20-2, tại khu vực trước số nhà 357 đường 3 Tháng 4, phường Cam Linh, Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Đội CSGT Đường bộ, Phòng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã phát hiện một trường hợp vi phạm giao thông.

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện mô tô Yamaha Exciter màu đen đỏ, biển kiểm soát 79V1-1656 do một người đàn ông điều khiển, chở theo một phụ nữ. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ngoài ra, phương tiện còn không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định.

Khánh Hòa: Bắt đối tượng chống đối CSGT rồi đốt xe - Ảnh 1.

Đối tượng có biểu hiện chống đối tổ TTKS

Tổ TTKS đã ra hiệu lệnh dừng xe, thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu người điều khiển kiểm tra nồng độ cồn, xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và giấy tờ tùy thân. 

Tuy nhiên, người vi phạm không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không xuất trình các loại giấy tờ cần thiết.

Trong quá trình làm việc, đối tượng có biểu hiện chống đối, la ó gây mất trật tự công cộng, đạp ngã xe rồi kéo phương tiện ra giữa đường gây cản trở giao thông. 

Sau đó, người này dùng bật lửa đốt xe và dùng gạch đá ven đường đập phá phương tiện trước khi bỏ đi cùng người phụ nữ.

Khánh Hòa: Bắt đối tượng chống đối CSGT rồi đốt xe - Ảnh 2.

Sau khi xô đổ xe, đối tượng tự đốt xe

Clip: Đối tượng chống đối CSGT rồi đốt xe xảy ra ở phường Cam Linh

Trước tình huống trên, Tổ TTKS đã tiến hành tuyên truyền, vận động, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời ghi hình toàn bộ quá trình làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành và tiếp tục có hành vi đốt phá phương tiện.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, sử dụng bình chữa cháy và huy động người dân hỗ trợ dập tắt hoàn toàn đám cháy, đồng thời phối hợp với Công an phường Cam Linh tổ chức truy xét đối tượng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Cam Linh). 

Đối tượng có một tiền án 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", chấp hành xong án phạt tù ngày 25-6-2025. 

Cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện biển kiểm soát 79V1-1656 để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Danh tính đối tượng đốt xe tang vật trên xe chuyên dụng của CSGT ở Đồng Nai

Danh tính đối tượng đốt xe tang vật trên xe chuyên dụng của CSGT ở Đồng Nai

(NLĐO)-Ngày 29-4, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tạm giữ Lê Văn Thắng (40 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra liên vụ đốt xe tang vật trên xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông.

Đốt xe máy của người khác vì mâu thuẫn chuyện tình cảm

(NLĐO)- Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nửa đêm, Nguyễn Văn Thiêm ở Hà Tĩnh đã phóng hỏa đốt xe máy của người khác.

TP HCM: Người bán rau củ tự đốt xe khi gặp tổ công tác

(NLĐO) - Người đàn ông phóng hỏa, đốt chiếc xe ba gác trên cầu ở quận 12, TP HCM rồi bỏ chạy. Tổ công tác cùng người dân huy động bình chữa cháy dập lửa.

bắt giữ đối tượng Khánh Hòa phòng cảnh sát thi hành công vụ kiểm tra nồng độ cồn đốt xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo